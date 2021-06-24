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中国驻欧盟使团：严正要求欧盟停止以任何借口干预香港事务、干涉中国内政

2021年06月24日09:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月23日电 （记者牛瑞飞）据中国驻欧盟使团消息，驻欧盟使团发言人就欧盟对外行动署针对《苹果日报》关闭发表声明答记者问。全文如下：

问：6月23日，欧盟对外行动署针对《苹果日报》关闭发表声明称，《苹果日报》香港业务的关闭表明中方借助实施《国家安全法》扼杀新闻和言论自由，严重破坏媒体自由和多元化，也违背了香港作为国际商业中心的愿景。中方对此有何评论？

答：欧方打着新闻自由的幌子，公然干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本原则，我们表示强烈不满和坚决反对。

香港是法治社会，基本法和国安法明确保障香港居民依法享有的权利自由，包括言论和新闻自由。但新闻自由不是免罪牌，反中乱港没有法外权。香港警方对涉嫌危害国家安全的个人和公司采取行动，是依法打击犯罪，切实维护法治与社会秩序的正义之举，与新闻自由毫无关系。

我们严正要求欧盟恪守不干涉内政这一国际法和国际关系基本准则，停止以任何借口干预香港事务、干涉中国内政。

(责编：燕勐、常红)

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