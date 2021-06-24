人民网布鲁塞尔6月23日电 （记者郑彬）据英国当地媒体报道，欧洲第二大快递集团德普达快运（DPD）英国分公司近日与中国上汽大通MAXUS签下一笔总计750台的新能源轻型客车订单，成为有史以来中国品牌轻客车型在海外斩获的最大单笔订单。英国《泰晤士报》对此表示，此批新能源车交付后，上汽大通MAXUS品牌车型数量将占DPD英国分公司新能源车队总量的一半左右，将有效助力其成为英国当地最大规模的纯绿色物流公司。

据悉，此批订单共包含上汽大通MAXUS EV90和EV30两个车型，数量分别达到500台和250台。对此，DPD集团企业社会责任负责人奥利·克劳安表示：“我们对中国上汽大通MAXUS的产品非常满意。此次采购的纯电车型EV90有着更长的续航里程，将帮助我们成为行业规则的改变者，也将为未来发展更大规模的清洁、绿色运输提供了可能性。”

截至目前，上汽大通MAXUS在欧洲市场累计销量已突破1万台，凭借出众的品质和过硬的实力，其旗下的多款车型在英国、挪威、荷兰、比利时、意大利等欧洲国家获得了良好的市场反馈，赢得了包括英国皇家邮政、爱尔兰国家邮政等在内的欧洲当地多家物流快递企业的认可。

近年来，在欧盟绿色转型政策的推动下，欧洲新能源汽车市场呈现快速增长态势，为中国品牌电动车发展提供了良好机遇。据德国专业汽车机构施密特汽车研究公司发布的《欧洲电动车市场报告》显示，2020年中国电动乘用车制造商品牌在欧洲18个主要汽车市场总销量达到23836台，与2019年同期相比增幅超过13倍。德国汽车管理中心负责人斯蒂芬·布雷泽尔对此表示，中国品牌在电动车领域具有较强的竞争力，可以预期，未来将有越来越多的中国品牌获得欧洲市场的认可。

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