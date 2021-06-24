人民网布鲁塞尔6月23日电 （记者张朋辉）6月23日，在联合国人权理事会第47届会议上，针对日本代表辩称“日本始终以负责任方式处置福岛核电站经净化的‘处理水’，符合相关国际标准”，中国代表团予以进一步批驳。

中方代表指出，日方迄今也未认真回应各方合理关切。日方只从经济成本出发决定向海洋排放核污染水，未考虑对海洋生态环境、食品安全和人类健康的影响。日本东京电力公司处理福岛核事故有多次篡改数据、隐瞒不报的劣迹,公布的数据不可信。近期，日本媒体屡屡曝出福岛第一核电站厂区发生放射性泄露的新闻，这不得不让国际社会感到担忧。日方声称经过处理的核污染水安全无害，但缺乏可核查的安排。人们不禁要问,如果核污染水真的无害，为什么不向国内湖泊排放或用于其他民用目的，而是选择向海洋排放？这些问题和关切需要日方正面回应。

中方代表指出，任何国家都不应该将经济利益凌驾于生态环境之上，都不应该将本国私利凌驾于人类健康之上。中方再次敦促日方撤销错误决定，在同包括周边邻国在内的各利益攸关方及有关国际机构协商并达成共识前，不得擅自启动排海。

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