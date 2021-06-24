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比卢中企协与比中经贸委举办比中经贸合作研讨会

2021年06月24日08:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月23日电 （记者张朋辉）为庆祝中比建交50周年，比利时卢森堡中资企业协会与比中经贸委员会23日共同举办比中经贸合作研讨会。中国驻比利时大使曹忠明应邀出席并作主旨演讲。比利时卢森堡中资企业协会会长马向军、比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特出席并致辞。中比企业家近百人参加会议。

曹忠明表示，2021年是中国共产党成立100周年，中比建交50周年，也是中国“十四五”规划开局之年。中比自建交以来，双边关系稳步发展，经贸合作不断深化。但近期中比关系受到严重干扰，给双边合作蒙上一层阴影。我们要警惕把意识形态分歧扩大化和把对方视为威胁的“新冷战”冲动，维护来之不易的两国友好合作成果，让对话合作、共同发展始终是中比双边关系的主流。在新的形势下，希望中比两国企业家加强沟通交流，抓住机遇，加强合作；双方优化各自营商环境，互利互惠，相互尊重，排除干扰，共同为推动中比经贸合作和两国各自发展做出不懈努力。

工银国际首席经济学家王宇哲、法国巴黎国民银行首席经济学家泽维尔·范罗勒海姆以及法兰德斯贸易投资署投资部主任科恩·德·莱斯围绕中国“十四五”规划、比利时经济环境、法兰德斯投资环境进行了研讨。

(责编：燕勐、常红)

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