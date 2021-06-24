人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

莫斯科近期最高气温平120年来同期纪录

2021年06月24日08:24 | 来源：新华网
小字号

俄罗斯气象部门22日说，俄首都莫斯科近期连续多日高温，最高气温追平当地120年前同期最高纪录。

法新社22日援引俄罗斯水文气象和环境监测局数据报道，莫斯科21日最高气温达34.7摄氏度，与1901年6月最高气温持平。24日和25日最高气温预计将刷新纪录，超过35摄氏度。

水文气象和环境监测局气象学家玛丽娜·马卡洛娃说，受全球气候变化影响，莫斯科最近几天气温攀升，“为120年来前所未见”。

对于高温天气，莫斯科居民反应不一。现年35岁的帕维尔·卡拉佩强表示不适应这么热的天气，“很难熬”。不过，现年33岁的亚历山大·什米尔说，由于自己来自寒冷的西伯利亚，“居住在莫斯科让人觉得很舒服”。

位于莫斯科西北方向约600公里的俄罗斯第二大城市圣彼得堡本月同样遭遇高温天气，最高气温一度达34摄氏度，创1998年来最高纪录。

依据水文气象和环境监测局数据，莫斯科自1881年有记录以来最高气温出现在2010年7月，超过38摄氏度。同月，俄罗斯西部多地遭遇大范围高温天气和多场森林大火。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部