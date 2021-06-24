俄罗斯气象部门22日说，俄首都莫斯科近期连续多日高温，最高气温追平当地120年前同期最高纪录。

法新社22日援引俄罗斯水文气象和环境监测局数据报道，莫斯科21日最高气温达34.7摄氏度，与1901年6月最高气温持平。24日和25日最高气温预计将刷新纪录，超过35摄氏度。

水文气象和环境监测局气象学家玛丽娜·马卡洛娃说，受全球气候变化影响，莫斯科最近几天气温攀升，“为120年来前所未见”。

对于高温天气，莫斯科居民反应不一。现年35岁的帕维尔·卡拉佩强表示不适应这么热的天气，“很难熬”。不过，现年33岁的亚历山大·什米尔说，由于自己来自寒冷的西伯利亚，“居住在莫斯科让人觉得很舒服”。

位于莫斯科西北方向约600公里的俄罗斯第二大城市圣彼得堡本月同样遭遇高温天气，最高气温一度达34摄氏度，创1998年来最高纪录。

依据水文气象和环境监测局数据，莫斯科自1881年有记录以来最高气温出现在2010年7月，超过38摄氏度。同月，俄罗斯西部多地遭遇大范围高温天气和多场森林大火。（王逸君）【新华社微特稿】

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