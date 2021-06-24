美国国家过敏与传染病研究所所长安东尼·福奇22日说，变异新冠病毒德尔塔毒株是美国消除境内新冠疫情所面临的最大威胁。

福奇当天在白宫举行的新闻发布会上说，德尔塔毒株相较于原始毒株“传染性无疑更强”，且“关联疾病严重程度上升”。它“是目前美国消除新冠病毒（面临）的最大威胁。好消息是我们的疫苗能有效应对德尔塔病毒”。

美国疾病控制和预防中心22日发布报告说，美国最近两周新增新冠感染病例中超过20%感染的是德尔塔毒株，而在8日发布的报告中，这一数字仅为6%左右。

德尔塔毒株最早于2020年10月在印度被发现，迄今已扩散至92个国家和地区。世界卫生组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦上周说，德尔塔毒株正成为全球流行的主要新冠毒株。

美国白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨22日说，目前德尔塔毒株正在美国快速传播，年轻群体应尽快接种疫苗。

美疾控中心网站数据显示，截至22日，全美完成一剂疫苗接种的人数约为1.78亿，约占美国人口总数的53.5%；完成两剂接种的人数约1.5亿，约占美国人口总数的45.3%。津茨22日证实，美国无法完成在7月4日独立日前让70%成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。（王鑫方）【新华社微特稿】

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