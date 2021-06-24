东京奥运会和残奥会组织委员会23日发布观众安全指南，规定奥运会场馆禁止饮酒及销售酒精类饮品，必须“压制”庆祝活动，以防新冠疫情蔓延。

东京奥组委主席桥本圣子在新闻发布会上说，依据专家建议，“组委会为防止疫情蔓延，决定禁止在场馆销售和饮用酒精类饮品”，明确规定观众不得自带酒精类饮品。

桥本说，奥运会主要赞助商朝日麦酒公司已接受这一决定。

日本共同社以多名熟悉东京奥组委事务的官员为消息源报道，奥组委先前考虑允许在比赛场馆销售酒精类饮品，但招致民众、医学专家和多名议员批评。

卫生部门官员先前提醒，饮酒可能让人们在酒吧内更容易近距离接触、大声说话，进而助长新冠病毒传播。首都东京及周边地区已限制酒精类饮品销售。

桥本在新闻发布会上还说，为确保奥运会安全，庆祝活动“将不得不受到压制”，组织者需要“有创造性”来营造派对气氛。

奥组委在安全指南中规定，观众入场前必须测体温、戴口罩，体温在37.5摄氏度及以上或自我感觉出现发热等症状者不得入场。入场后，观众禁止欢呼或“与其他观众直接接触”，不得要求运动员签名或“口头表达支持”，也不得挥动物品或有“任何可能造成人员聚集的欢呼形式”，比赛结束后直接回家。

桥本说：“必须压制喜庆气氛，这已成为一大挑战。”

按德新社说法，东京奥运会将在东京及其他地区约40个比赛场地举行。（王鑫方）【新华社微特稿】

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