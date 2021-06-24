新华社联合国6月23日电 中国常驻联合国副代表戴兵23日在联合国安理会审议中非共和国问题时发言，呼吁国际社会有针对性地向该国提供建设性帮助。

戴兵说，去年底以来，中非共和国政府和民众克服困难，完成选举进程，组成新一届国家机构，中非共和国政府恢复行使国家权力的地区持续增加，值得充分肯定。实现中非共和国的持久和平发展是中非共和国民众的愿望，也是地区国家和国际社会的共同期待。国际社会要在尊重中非共和国政府主导权的基础上，有针对性地提供建设性帮助。

戴兵说，中方支持“非洲人以非洲方式解决非洲问题”，支持次区域组织结合中非共和国的实际情况和需要，推动中非共和国问题政治解决，实现中非共和国和平稳定和地区繁荣发展。中方将继续支持联合国秘书长中非共和国问题特别代表和联合国驻中非共和国维和部队的工作。中非共和国实现持久和平稳定归根到底要依靠自身力量，国际社会要帮助中非共和国政府提升自主维稳能力。中非共和国政府为满足解除武器禁运的基准付出很多努力，取得积极进展。安理会要倾听中非共和国政府和地区国家的心声，早日解除对中非共和国武器禁运。

戴兵说，中非共和国的和平与发展离不开国际社会的帮助和支持。当前，中非共和国面临维护稳定、抗击疫情、保障民生的艰巨任务。各国特别是主要大国应发挥各自优势，加大援助合作力度，帮助中非共和国把能源资源潜力转化为发展优势，帮助中非共和国消除贫困，改善民生，摆脱冲突根源。中方将同国际社会一道，继续为中非共和国和平与发展作出贡献。

(责编：于洋、刘叶婷)