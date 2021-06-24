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利比亚问题国际会议在德国柏林举行

2021年06月24日08:07 | 来源：新华社
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新华社柏林6月23日电（记者张远）利比亚问题国际会议23日在德国首都柏林召开，与会各方呼吁外部势力停止干预利比亚局势、要求外国武装及雇佣军撤出利比亚，以推动该国实现和平稳定。

联合国秘书长古特雷斯通过视频参加会议。古特雷斯表示，利比亚冲突各方去年10月达成了停火协议，眼下外部势力撤出利比亚是实现和平的关键。联合国不久后将派出第一批观察员前往利比亚首都的黎波里，以监督各方停火。

德国总理默克尔在会议上说，应由利比亚人民决定自己的未来。国际社会已做好准备，支持利比亚人民在自己选择的道路上走下去。德国外长马斯表示，在最后一股外部势力离开利比亚前，各方不会停止相关努力。

利比亚新民族团结政府总理德贝巴说，利比亚眼下处在关键时期，也是充满希望的时期。尽管面临诸多困难，各方拥有不再重回战争的共识。他希望外部势力不要插手利比亚政治、阻挠该国将于今年年底举行的选举。利比亚外长曼古什表示，此次会议在推动撤出雇佣军议题上取得积极进展。利比亚冲突各方计划在接下来几天开始撤出利境内的雇佣军。

本次利比亚问题国际会议为期一天，德国、利比亚、美国、俄罗斯、中国、英国、法国等十余个国家以及联合国、欧洲联盟、非洲联盟、阿拉伯国家联盟等国际组织的代表参加会议。2020年1月，德国与联合国曾首次在柏林举办利比亚问题国际会议。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，“国民军”与国民代表大会结盟，控制东部和南部大部分地区。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方去年10月在瑞士日内瓦签署全面停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。2021年2月，利比亚政治对话论坛在日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构。2021年3月，利比亚新民族团结政府（即过渡政府）成立。

(责编：于洋、刘叶婷)

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