新华社伦敦6月23日电（记者张家伟 金晶）英国政府23日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例16135例，为2月初以来最高单日新增确诊病例数，累计确诊4667870例。

数据显示，英国当天新增新冠死亡病例19例，累计死亡128027例。

英国卫生部23日发表声明说，该国超过60%的成年人已完成两剂新冠疫苗接种，超过82.5%的成年人已完成一剂疫苗接种。预计到7月中旬，所有成年人将完成第一剂疫苗接种。

英国新冠疫苗接种采取分年龄段开展的策略，从一线医护人员、易感人士以及高龄人群开始，逐步为更低年龄段的人群接种。英国近期已开始为18岁及以上人群接种。疫苗接种进展是英国政府实施下一阶段“解封”措施的一个重要参考指标。

英国政府分管新冠疫苗接种项目的官员纳齐姆·扎哈维23日在疫情发布会上说，针对德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒），当前英国所使用的新冠疫苗在避免感染者重症入院方面的保护效果非常好，人们在获得接种通知后应该尽快接种。

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