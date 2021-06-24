新华社阿比让6月23日电（记者郑扬子）中国政府向科特迪瓦政府援助的新冠疫苗23日运抵科经济首都阿比让。科健康、公共卫生与全民医疗保险部长皮埃尔·丹巴、中国驻科大使万黎等出席在阿比让国际机场举行的交接仪式。

丹巴在致辞中说，科政府正加快推进新冠疫苗接种工作，库存疫苗基本用完。中方援助的疫苗如同“及时雨”，是科中友好合作的又一积极成果，有助于科特迪瓦疫苗接种计划稳步推进，科方对此表示衷心感谢。

丹巴表示，此次中方援助的中国国药疫苗安全有效，已获得世界卫生组织紧急使用授权，科方将于近期组织民众接种，确保疫苗得到有效利用。

万黎说，新冠疫情发生以来，中科守望相助，相互支持。此次中国政府向科政府提供疫苗援助再次体现了两国传统友谊和团结互助，希望这批疫苗能为科民众战胜疫情提供有力帮助。中方将继续为科方抗击疫情和复苏经济提供助力，愿继续加强两国公共卫生等各领域合作，推动中科友好合作关系不断迈上新台阶。

截至23日，科特迪瓦累计新冠确诊病例48058例，累计死亡病例309例。科特迪瓦3月1日启动新冠疫苗接种工作。截至6月22日，科政府已为民众接种735677剂新冠疫苗。

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