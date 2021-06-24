新华社联合国6月23日电 第75届联合国大会23日举行全会，审议“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”议题。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言，敦促美国立即解除对其他国家的单边强制措施。

张军表示，当前新冠疫情仍在全球肆虐，给各国特别是发展中国家的经济社会发展造成严重冲击。各国应本着人类命运共同体意识，携手抗击疫情，促进更好复苏，谋求共同发展。然而，个别西方国家大肆滥用单边制裁，践踏国际规则，破坏国际秩序，毒化国际关系。各国完全有权采取反制措施，对单边制裁予以坚决抵制和反击，有力捍卫自身合法权益。

张军指出，美国对古巴等国的单边强制措施与和平发展、合作共赢的国际潮流格格不入，违背2030年议程国际共识，伤害各国人民的生存权、发展权和各项基本人权，必须立即终止。令人遗憾的是，美国对古巴的经济、商业和金融封锁非但没有取消，近期还出现加剧之势。联合国大会已连续28年以压倒性多数通过“终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，这代表了国际社会的正义呼声，必须得到切实执行。

张军表示，中方一贯主张尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其他手段对他国实施单边强制措施。

张军强调，世界各国是休戚与共的命运共同体，平等对话、友好协商是解决分歧的最佳途径。单边主义、保护主义、霸凌行径终将害人害己。中方敦促美方立即全面取消对古巴的经济、商业和金融封锁，按照《联合国宪章》的宗旨和原则及国际关系基本准则同其他会员国发展正常的国家间关系。

此次会议还就古巴提交的“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议草案进行表决，以184票赞成、2票反对、3票弃权的压倒性多数通过了这项决议。

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