强 翀文/图

在中共六大会址常设展览馆内，一张老照片记录了当年莫斯科郊区五一村的中共六大会址。

根据当年与会代表回忆复原的中共六大会场：大会主席台的上方悬挂着用中俄文书写的“中国共产党第六次全国代表大会”的红色横幅。

作者在中共六大会址常设展览馆门口。

在一个风和日丽、阳光灿烂的夏日周末，我们莫斯科大学的留俄学生一行，特来距莫斯科郊外西南方向约40公里五一村帕尔科瓦亚大街18号，参观中共六大会址常设展览馆。

一

这是一栋黄白相间、颜色素雅、风格别致的3层欧式小楼，在阳光的照耀下，古朴的白墙显得耀眼夺目，像是一座“银色别墅”。别墅外面，泉流潆回，林木参天，郁郁葱葱。

进入展览馆一楼大厅，第一眼看见的是竖立在大厅正面的中国共产党党旗。穿过一个普通的白色小拱门，我们来到了展厅的第一部分，在展览馆副馆长李守义先生的讲解下，我们了解到中共从一大到五大期间的历史以及几次党代表大会的重要意义。展厅的第二部分的陈设区放置着当年中共六大与会代表和共产国际工作人员在参会期间的手稿真迹和决议案等珍贵档案资料，以及中共六大代表前往莫斯科参加大会的路线图、会址建筑原貌老照片，还有中共六大召开的历史细节介绍等。通过这些照片、历史文献资料和讲解，我们深刻地认识到了当年革命斗争环境的残酷。这些革命先烈忠于信仰，忠于革命的高尚情怀也令我们十分动容。

在参观了中共六大陈列之后，李守义带领我们来到展览馆的二楼，这里是根据当年与会代表回忆复原的中共六大会场：大会主席台的上方悬挂着用中俄文书写的“中国共产党第六次全国代表大会”的红色横幅，主席台的长桌上铺着雪白的桌布，带有俄语按键的旧打字机放置在木桌上，老式的棕色木制条凳……革命先辈当年开会的场景似乎又浮现在我们面前。

特别值得一提的是，在二楼还保留了一段原址墙没有修复，李守义解释说是为了让今天的人们感受历史的沧桑和修复工程的艰巨。在三层阁楼，恢复了中共六大代表曾居住的两间卧室，天花板上的俄式吊灯、古朴的木质高床、写字桌和墙上的俄式油画，这些具有浓郁俄罗斯特色的装饰元素充满着历史韵味。

二

1928年，国民党反动派白色恐怖严重摧残，加之中共党内“左”倾盲动主义影响，中国革命陷入低潮，迫切需要召开一次党的全国代表大会，集中全党智慧认清革命形势，总结经验教训，明确新时期革命的性质和任务，解决好中国革命征途中的一系列复杂问题。但由于全国各地笼罩在白色恐怖的阴影之下，难以找到一个安全的开会地点。恰逢共产国际决定1928年春夏之交在莫斯科召开几次国际会议，希望中共派代表参加。经多方考虑，中共中央希望把中共六大会址定在苏联境内，并向共产国际提出申请。因此，从1928年4月开始，出席中共六大的代表分期分批从国内各地秘密出发，踏上了一条险象环生的旅途，最终他们历经艰险，到达了中共六大召开的地方——莫斯科郊外的这座“银色别墅”。

怀揣中国革命火种的140多名中共代表，冒着生命危险穿越国境，一路艰辛奔向万里之外的莫斯科，1928年6月18日，中共六大开幕。大会通过了关于政治、军事、组织、苏维埃政权等问题的决议以及经过修改的《中国共产党党章》等多份重要文件。

在这座“银色别墅”中，中共代表们就党的建设和中国革命等一系列问题召开了24天会议，这是自中共一大会议以来召开时间最久的党代会。为了保障安全，代表们隐匿真实姓名，都以编号相称。这也是中共全国代表大会历史上唯一一次与会者使用编号的大会。

三

由展览中我们知道，共产国际代表布哈林作了《中国革命与中国共产党的任务》的报告，瞿秋白作了政治报告，周恩来作了组织报告和军事报告等。

中共六大科学分析了中国社会的性质，把工作中心转到从事长期的艰苦的群众工作，确定以争取群众作为党的首要任务，把“左”倾作为主要危险来反对。这是党的工作方针的一次重要转变，中共六大在党的建设和发展、在中国革命和中国人民解放事业征程中发挥了重要作用。毛泽东也曾肯定了中共六大在中国革命史上的历史功绩：“中国革命运动，从此就有了正确的理论基础。”

中共六大作为中共历史上唯一一次在境外召开的全国代表大会，有一群特殊的人担当着大会的会务工作。由展览中我们得知，当时正在莫斯科中山大学、东方大学等学校学习和工作的部分中国留学生（当时正值学校放暑假）组成了会务班子，参与并旁听了大会、负责翻译共产国际代表和其他国家兄弟党的发言致辞、记录大会上的许多报告和讨论发言、整理和抄写大会的文件资料，等等。在中国革命生死存亡的时刻，留苏学子为会议的顺利召开发挥了重要的作用，他们亲身参与和见证了中国革命的发展。

周恩来曾这样说过：“在漫长的中国革命战争中，有许多同志都牺牲了，为了把牺牲了的同志的工作承担起来，我们活着的人更要加倍的工作。我每天都以此激励自己。”如今，那些英姿勃发的革命先辈们已离我们而去，他们把自己的一生都投入到了革命斗争的洪流当中。在艰辛、曲折、漫长的追求真理和解放的道路上，不畏辛苦，不怕牺牲，用行动践行了自己的入党誓言。

四

自中国共产党成立以来，许许多多的中国青年怀揣着对革命的信仰，走出国门，重走党在莫斯科的红色足迹，缅怀革命精神，但这座见证着中国共产党低潮奋起的“银色别墅”却因年久失修，遭遇了两场大火几乎损毁殆尽。

2013年3月22日，在习近平主席与普京总统的见证下，中俄两国签署《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于互设文化中心的协定》的补充议定书，确定对会址进行修复。习近平主席在建馆启动仪式上表示，“中共六大会址是中国革命历程的重要旧址，也是中俄两国人民深厚友谊的重要象征。中国共产党、中国政府和中国人民十分珍视中共六大这段历史，也十分珍惜中俄两国人民相互支持的历史。我们建立中共六大纪念馆，是要铭记历史，是要继承和发扬中俄传统友谊，促进两国世代友好。”

中俄相关部门专家组通过仔细考证，结合档案资料，尽最大可能重现当时的历史风貌，还原开会期间的布置。历经两年的筹备和9个多月的施工建设，2016年7月4日，中共六大会址重现昔日“银色别墅”的风采。如今，这里不仅是中国在海外唯一一个关于中共党史的常设展览馆，也成为无数国人追寻革命先辈的红色足迹、了解中国共产党革命历程的海外教育基地，而且也为中俄两国人民架起了一座增进理解和深化友谊的重要桥梁。

93年前，《国际歌》的旋律唱响在这座“银色别墅”。穿越历史的时空，多少惊涛骇浪，涌起于看似平静的会议桌旁，在中国共产党建党100年波澜壮阔的伟大征程中，中共六大为历史所铭记。当我踏进这座“银色别墅”时，大厅里似乎又回荡起《国际歌》雄壮有力的旋律，中国共产党当时艰难的处境，革命先辈们忠于信仰、忠于革命的一幅幅画面在我脑海里浮现。

五

回望昨天，我们不能忘记那些在白色恐怖中牺牲的革命先烈们，正是他们抛头颅洒热血，才使得中国革命继续向前，并取得最终的胜利；我们不能忘记中共六大与会代表冒着生命危险，冲破重重险阻，为了中国的未来和革命的信仰远赴莫斯科；我们不能忘记在高强度的会议安排下，参加中共六大的部分党代表忍着病痛的折磨，坚持参与讨论；我们不能忘记，在“银色别墅”的24天会议里，中国共产党人在黑暗中探索中国革命道路、执着追求真理的精神。他们这种顽强的毅力、革命的精神永远值得我们学习和铭记！

今天，在中国共产党百年华诞之际，我们来到这座“银色别墅”前，追寻中国共产党的红色足迹，重温中国革命的峥嵘岁月，感受革命先辈们的理想信念，铭记中国共产党的精神追求，深感今天的局面来之不易。

2017年，习近平主席在给莫斯科大学中国留学生的回信中指出，“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。”我们作为新时代的留俄青年，将继续弘扬留学报国的光荣传统，讲好中国故事，做好传播中俄文化的使者；不负习主席的殷切嘱托，学好党的历史，传承和发扬党的宝贵经验，铭记党的奋斗历程，进一步明确自己的历史使命，从党的奋斗历史中汲取前进力量，为中华民族的伟大复兴谱写新的光辉篇章！

（作者系俄罗斯莫斯科大学中国留学生）

(责编：赵欣悦、白宇)