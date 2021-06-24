本报北京6月22日电 （记者王迪、朱玥颖）“看百年风华观红色经典——驻华外交官走进北京人艺”活动22日在首都剧场举行。活动由外交部礼宾司和国务院新闻办公室对外推广局共同举办，邀请了55个国家驻华使馆和国际组织驻华使团的114位驻华大使和外交官参加，通过“了解党史+体验文化”的形式，向驻华外交官讲述党的故事，帮助他们更好地了解中国共产党的历史。

驻华外交官参观了北京人民艺术剧院戏剧博物馆，并观看了“庆祝中国共产党成立100周年”优秀舞台剧目《香山之夜》话剧，在感受中国话剧艺术魅力的同时，了解中国新民主主义革命历史。活动现场还进行了中华文化和中国发展主题视频书、图书展赠。

乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯在接受采访时表示，通过话剧艺术我们进一步了解中国共产党的理念和历史，希望能与中国共产党展开更多交流。

阿尔巴尼亚驻华大使塞利姆·贝洛尔塔亚说：“看完话剧《香山之夜》，我很受触动，更加理解了中国革命取得胜利的原因，就是一切为了人民、一切依靠人民。”

《 人民日报 》（ 2021年06月24日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)