新华社吉隆坡6月23日电 （记者林昊）马来西亚马来亚大学中国研究所23日举办“中国治理：东南亚国家的观点”在线学术研讨会。与会者围绕中国的政治制度、经济发展、社会管理、抗疫、扶贫、高新科技等议题进行交流与探讨。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在研讨会开幕式上致辞说，国际社会对中国治理的研究热情和兴趣不断上升。“中国之治”的成功奥秘就蕴藏在“中国之制”，也就是在中国特色社会主义制度中。面对国际治理难题，“中国之治”贡献了中国智慧、方案和力量。

马来亚大学中国研究所所长饶兆斌在研讨会上表示，中国的发展是21世纪最重要的事件之一，中国治理的成就与经验对包括马来西亚在内的发展中国家具有重要借鉴意义。

马来亚大学文学院院长黄子坚说，过去40年，中国在经济、社会、科技、教育等各领域取得显著发展成就，创造了奇迹。中国率先成功控制住新冠肺炎疫情，并对邻国和国际伙伴施以援手，展现了国际担当。

来自中国和马来西亚、新加坡、菲律宾等东南亚国家政府官员、智库学者、媒体记者、青年代表等近200人参加了为期一天的研讨会。

《 人民日报 》（ 2021年06月24日 03 版）

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