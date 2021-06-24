新华社日内瓦6月22日电 中国新疆维吾尔自治区科协副主席古丽娜尔·吾甫力22日在联合国人权理事会第四十七届会议与人权高专对话时代表中国政府代表团发言，介绍新疆近年来社会经济发展和人权成就，强调任何反华势力都破坏不了新疆安定团结的大好局面。

古丽娜尔表示，当今新疆社会大局持续稳定向好，已连续4年多未发生暴恐案件。经济实现高质量发展，综合经济实力不断跃上新台阶，脱贫攻坚取得全面胜利，全区现行标准下306.49万农村贫困人口全面脱贫、3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部“摘帽”，人民生活明显改善。政府每年将一般公共财政预算支出的70%用于保障和改善民生，使发展成果更多更公平地惠及各族人民。民族团结更加巩固，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起。宗教领域和睦和顺，信教群众正常的宗教活动和宗教需求得到依法保障。各族群众平等享有稳定、安全、发展和进步，获得感、幸福感、安全感显著增强。

古丽娜尔表示，新疆人权事业的发展进步全世界有目共睹，得到了国际社会的积极评价，任何反华势力都破坏不了新疆安定团结的大好局面。

《 人民日报 》（ 2021年06月24日 03 版）

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