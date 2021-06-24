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赵克志出席上合组织成员国安全会议秘书第十六次会议

2021年06月24日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月23日电 （记者张天培）上海合作组织成员国安全会议秘书第十六次会议23日举行，国务委员、公安部部长赵克志以视频方式出席并发言。

　　赵克志就加强上合组织安全合作提出中方5点建议：第一，加强战略沟通，进一步凝聚构建安全共同体的共识，不断创新疫情常态化背景下执法安全合作方式方法，完善相关合作机制，推动本组织在维护地区安全方面发挥更大建设性作用。第二，协调涉阿立场，促使外国军事力量以负责任方式从阿富汗有序撤离，支持阿和谈各方在“阿人主导、阿人所有”框架下达成彼此都能接受的政治安排，共同推动阿富汗和解进程。第三，反对单边主义，抵制外来干涉，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同维护本地区和谐与安宁。第四，打击跨国犯罪，加强在打击“三股势力”、制贩毒品、电信网络诈骗、跨境赌博、涉疫情犯罪等方面的务实合作，共同维护各国人民合法权益。第五，加强信息保护，维护数据安全，积极构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月24日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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