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中国代表观点相近国家在人权理事会作共同发言

反对以意识形态划线及人为制造分裂和对抗

2021年06月24日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦6月22日电  中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使22日代表15个观点相近国家在人权理事会第四十七届会议作共同发言，呼吁尊重世界多样性，践行真正的多边主义，反对有关国家以意识形态划线及人为制造分裂和对抗的行为。

　　共同发言表示，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类的共同价值，也是各国应共同努力实现的目标。多样性是世界的基本特征，各国实行民主的形式各有千秋，关键要看是否符合本国国情，是否体现人民意志、维护人民利益、得到人民拥护，能否带来政治稳定、社会进步、人民福祉，能否真正促进和保护人权。打着“民主”旗号，将自己的社会制度和民主模式强加于人，肆意干涉别国内政，实施单边强制措施，是反民主、反人权的行为，违反《联合国宪章》宗旨和原则及《世界人权宣言》。

　　共同发言表示，世界多极化、国际关系民主化是不可抗拒的时代潮流，各国应践行真正的多边主义，推进协商合作，推动和平与发展，促进和保护人权，而不是以意识形态划线，人为制造分裂和对抗。我们呼吁各国团结合作，共同应对全球性挑战，共创人类美好的未来。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月24日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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