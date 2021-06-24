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中国代表多国在人权理事会呼吁

促进国际人权合作，维护国际公平正义

2021年06月24日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦6月22日电  中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭22日在联合国人权理事会第四十七届会议代表俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉、埃及、伊朗、塔吉克斯坦、斯里兰卡、柬埔寨、玻利维亚等近20国作共同发言，呼吁各国促进国际人权合作，维护国际公平正义。

　　陈旭表示，根据联合国大会设立人权理事会的第60/251号决议，人权理事会工作应遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性，以及建设性国际对话与合作等原则。我们对一些国家无视自身严重人权问题，以人权为借口对别国进行无端指责、干涉别国内政的做法表示严重关切，这严重违反《联合国宪章》宗旨和原则。一些国家打着民主和人权旗号，企图将自身价值观和模式强加于人，甚至以人权为借口实施军事干涉和单边强制措施，给别国人民带来了深重苦难。此类行径严重损害别国主权和政治独立，严重破坏国际人权合作，国际社会应共同反对。

　　陈旭表示，各国应坚持主权平等原则，践行真正的多边主义，同等重视各类人权，尊重各国根据本国国情自主选择的人权发展道路，促进国际人权合作，维护国际公平正义。我们也希望人权高专和高专办继续根据联大第48/141号决议，在《联合国宪章》和《世界人权宣言》框架内履职，尊重会员国主权和领土完整。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月24日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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