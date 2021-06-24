新华社新德里6月23日电 综述：印度累计新冠确诊病例超3000万 第三波疫情或将来临

新华社记者赵旭

印度累计新冠确诊病例23日超过3000万例，成为继美国之后又一超过这一数字的国家。

尽管半个多月以来，印度疫情已出现放缓迹象，但新型变异病毒的出现、疫苗接种比例较低、解封带来人员大量流动等因素让印度未来疫情形势仍不容乐观。多名专家警告，印度可能会迎来第三波疫情。

印度卫生部23日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例50848例，累计确诊30028709例；新增死亡1358例，累计死亡390660例。截至23日，印度已连续16天单日新增确诊病例在10万例以下。

随着单日新增确诊病例数下降，印度许多邦和地区都开始逐渐放宽防疫限制措施。首都新德里、北方邦、泰米尔纳德邦等多地已宣布允许商场、餐馆和酒吧等公共场所恢复营业。

印度媒体21日援引铁道部数据称，6月11日至17日，从印度各地回流至新德里、孟买等大城市的打工者已近330万人。铁道部预计，6月19日至6月28日还将有约300万人从各地涌入大城市。

多名专家认为，第三波疫情很可能袭击印度。全印医学科学研究所主任兰迪普·古莱里亚近日指出，印度各地开始逐步解封，但仍缺乏适当的新冠应对措施，第三波疫情将无法避免，可能会在未来6至8周或稍晚一些时候袭击印度。他认为，目前来看，人们似乎没有从前两波疫情之中吸取教训。

专家指出，德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）是导致印度第二波疫情的原因之一，而最新发现的“德尔塔+”毒株是德尔塔毒株的又一变种。

据印度媒体报道，由于“德尔塔+”毒株的刺突蛋白区域发生突变，导致其可能具有更强的传染性，印度当局已建议各地加强检测和追踪。截至23日，印度已报告40例该毒株感染病例，多数来自马哈拉施特拉邦。

印度总理莫迪本月初宣布，印度政府的目标是在今年年底前实现全民接种新冠疫苗。英国牛津大学“用数据看世界”网站的数据显示，截至21日，印度完成两剂疫苗接种的人员占总人口的3.66%。

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