新华社北京6月23日电 在中国共产党百年华诞来临之际，外国政党政要和各界人士致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党建党百年特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下取得的伟大成就和对世界的重要贡献，坚信中国共产党必将取得新的更大成就。

巴勒斯坦总统、法塔赫主席、巴勒斯坦解放组织执行委员会主席阿巴斯代表巴勒斯坦国和巴勒斯坦人民向习近平总书记和中国人民致以最衷心的祝贺，表示习近平总书记领导中国在经济和先进科技发展方面取得了举世瞩目的成就，特别是习近平总书记提出的“一带一路”倡议给各方带来了互利共赢。中国还成功控制了新冠肺炎疫情，向本国及世界多国人民提供了宝贵的疫苗和医疗救助。

白俄罗斯总统卢卡申科代表白俄罗斯人民向习近平总书记致以诚挚祝贺，表示中国共产党把共产主义思想同中国革命实践相结合，有效实施了社会主义改革，使中华人民共和国成为繁荣昌盛的强国。在国际舞台上，中国堪称维护受欺压国家利益的安全保障，这归功于中国共产党睿智、公正的决策。

斐济优先党领袖、政府总理姆拜尼马拉马向习近平总书记致以最热烈的祝贺，表示中国的发展模式和发展成就充分证明了中国共产党的伟大。随着两国党际交往等各领域交流日益密切，斐中关系和务实合作必将迈上新台阶。祝愿中国共产党在习近平总书记的领导下不断取得新成就！

北马其顿“马其顿社会民主联盟”主席、政府总理扎埃夫表示，习近平总书记领导中国在正确的方向上不断前进，充分展现出领袖风范。中国共产党带领中国成功抵御新冠肺炎疫情带来的危机，彰显了人道主义精神。两党交往有力推动两国友好关系发展，期待双方合作持续顺利推进。祝愿中国共产党不断取得成功。

塞尔维亚社会党主席、议长达契奇代表塞尔维亚社会党向习近平总书记和中国人民致以兄弟般的问候，表示在中国共产党领导下，中国各领域取得伟大成就，在解决国际和地区问题上发挥重要作用。塞社会党将继续全力深化塞中铁杆友谊，强化两党友好合作。

泰国国民力量党主席、政府第一副总理巴威表示，在以习近平总书记为核心的中共中央领导下，中国在建设社会主义现代化强国征程中不断前进，取得了举世瞩目的成就。这得益于中国共产党不断坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。愿同中国共产党不断深化交流合作，为两国人民带来更大福祉。

蒙古国前总统、前蒙古人民革命党主席恩赫巴亚尔表示，在习近平总书记领导下，中国共产党始终坚持以人民为中心，带领中国人民打赢脱贫攻坚战，赢得广泛支持和衷心拥护。如今，中国共产党领导中国成长为世界上发展最快、最具影响力的国家之一，取得举世瞩目的巨大成就。衷心祝愿中国取得更大发展。

布基纳法索争取进步人民运动主席孔波雷表示，中国创造伟大奇迹并赢得世界各国尊敬，得益于中国特色社会主义道路的正确性，得益于制定实施切实有效的经济发展战略，更得益于中国共产党长期以来的坚强领导。布基纳法索争取进步人民运动愿同中国共产党进一步加强交流与合作，共同维护国际秩序和多边主义，推进全球治理体系现代化。

巴西劳工党主席霍夫曼、国际关系书记佩雷拉表示，在习近平总书记领导下，中国共产党坚持以人民为中心，大力改善人民生活，为世界树立了典范，也为世界和平、发展和合作作出了不懈努力和巨大贡献。

欧洲左翼党主席比尔鲍姆表示，中国共产党的领导极大增进了人民的福祉，让中国社会面貌焕然一新，中国脱贫计划改善了几亿人的生活。中国共产党在国际政治中始终坚持多边主义和对话协商。祝愿中国共产党再创新的百年辉煌。

此外，发来贺电或贺函的还有：马耳他工党前领袖、政府前总理穆斯卡特，瓦努阿图民族联合党副主席、政府卫生部长布莱，尼泊尔大会党领导人、前外交部长马哈特，东帝汶民主党主席萨比诺，匈牙利社会党联合主席多特、昆豪尔妮，拉脱维亚和谐社会民主党委员会主席乌尔班诺维奇，亚美尼亚社会民主党第一书记、副主席卡拉佩强，马达加斯加“与拉乔利纳总统一道”政治局委员、人民优先党主席罗班松，老挝澜湄发展基金会主席冯维希，“波兰家园”公民协会主席加耶夫斯基等。

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