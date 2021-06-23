人民网巴西利亚6月23日电 （记者范剑青）“我们巴西正在积极备战2022冬奥会。” 巴西奥委会主席保罗·万德雷近日在接受记者采访时表示：“巴西奥委会高度重视巴西派运动员参加2022北京冬奥会，我们的代表团在过去每一届赛事中都表现出持续进步。我们目前正在与巴西冰雪运动联合会合作，支持巴西运动员在北京取得良好的表现”。

今年5月，巴西公民部主管竞技体育事务副部长索萨在与中国驻巴西大使杨万明举行视频会议时表示，巴西政府和体育界全力支持中方举办2022年北京冬奥会和冬残奥会，坚决反对体育运动政治化。目前，巴西冬奥运动员正积极备战。巴方相信中方将以杰出的组织工作，再次为世界呈现一场精彩的奥运盛会。巴中两国体育资源丰富，优势互补，合作空间广阔。巴方期待同中方密切沟通协调，共同拓展人员培训、赛事组织等领域合作，丰富两国体育合作内涵。

巴西冰上运动联合会 (CBDG) 主席马修斯·菲格雷多说，“奥运会是运动员职业生涯中独一无二的事件。面对疫情给我们带来的挑战，巴西冰上运动联合会全力以赴帮助运动员做好准备工作，争取让他们能够代表巴西取得历史上最好的成绩。”他相信巴西队在雪橇、花样滑冰、速度滑冰和冰壶等项目上都有夺取奖牌的潜力。

巴西地处南半球热带和亚热带地区，传统上冬季运动不是巴西强项，但近年来巴西政府体育机构和巴西奥委会持续推动冰雪项目，一批巴西冰雪运动员在国际比赛上取得好成绩。

2022北京冬残奥会将是巴西历史上第三次派出运动员参加。在2018平昌冬季残奥会中，巴西有两名代表参加。本月初，国际残奥委员会 (IPC) 确认，巴西在 2022 年北京冬季残奥会的越野滑雪项目中获得了四个参赛名额，这是巴西在冬季残奥会上参赛名额最多的一次。巴西雪上运动联合会 (CBDN) 主席安德斯·佩特森说， “我们有一个长期战略计划，其中越野项目是核心之一。我们很高兴看到巴西队的参赛名额的增加。我们有信心在北京冬残奥会上夺得奖牌。”

(责编：苏缨翔、刘慧)