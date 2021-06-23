巴西学者眼中的《习近平谈治国理政》特刊。视频截图

人民网巴西利亚6月23日电 （记者范剑青）6月22日，中国驻巴西使馆同巴西瓦加斯基金会巴中关系研究中心、《今日中国》杂志社联合举办“巴西学者眼中的《习近平谈治国理政》”特刊在线首发仪式。中国驻巴西大使杨万明、巴西前众议长雷贝洛、瓦加斯基金会巴中关系研究中心主任高文勇、《今日中国》杂志社代表及多位特刊撰稿学者出席。

杨万明大使在特刊首发上致辞中表示，特刊汇集了众多巴西学者对习近平治国理政理念的深入思考，对习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻理解，充分体现了巴西社会各界对习近平主席和中国共产党治国理政经验和智慧的关注、赞赏和认同，体现了巴西广大学界增进中巴交流互鉴的热情。

杨万明大使围绕人民至上的情怀、守正创新的探索、兼济天下的担当三大鲜明特征，深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想精髓要义。杨万明大使表示，中国共产党即将迎来百年华诞。100年来，中国共产党团结带领中国人民开辟了中国特色社会主义道路，取得举世瞩目的伟大成就。习近平新时代中国特色社会主义思想是新时代中国共产党坚持和发展中国特色社会主义的理论结晶，集中反映了新时代中国共产党和国家在改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各领域的重大思想理念和战略方略，提出了一系列具有开创性、引领性、战略性的新思想新观点新论断。这既是新时代中国共产党的精神旗帜，也为促进人类和平与发展事业贡献了中国方案。

杨万明大使表示，中国特色社会主义道路既根植于中国国情，也根据时代和实践变化与时俱进。习近平新时代中国特色社会主义思想开辟了当代中国马克思主义、21世纪马克思主义发展新境界。当前，中国正积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明五项建设事业协调可持续发展。这是习近平治国理政思想的最新实践和最新结晶。

杨万明大使表示，推动构建人类命运共同体是习近平外交思想核心理念，已写入中国共产党党章和中国宪法。中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家，有着追求国家富强、谋求民众幸福的共同目标。中国将继续同巴西及各国人民同心协力，增进治理互鉴、促进文明交流，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

巴西前众议长雷贝洛回顾了中国共产党团结带领中国人民实现独立、解放、发展的光辉历程，祝贺在中共百年华诞之际首发“巴西学者眼中的《习近平谈治国理政》”特刊。雷贝洛表示，相信巴西学者对习近平主席执政方略的解读将有利于增进巴中互鉴，深化双边合作。

巴方与会嘉宾和学者共祝中国共产党百年华诞并表示，《习近平谈治国理政》内容丰富、思想深邃，聚焦中国和世界发展的重大理论和现实问题，提出一系列具有开创性的新理念、新主张，是领略习近平主席大国领袖风范和卓越执政智慧的窗口，也是深入了解新时代中国共产党治国理政方略的钥匙。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国共产党凭借坚强有力的领导和卓越的治国治党能力，率先控制疫情、如期实现脱贫攻坚目标，取得了举世瞩目的发展成就。巴学界愿积极发挥桥梁纽带作用，增进巴中交流互鉴，造福两国人民。

“巴西学者眼中的《习近平谈治国理政》”特刊共收录22篇巴西知名学者原创撰文，由《今日中国》葡语杂志汇编发行。特刊分为治理、民生、外交、合作四大板块，巴西学者在撰文中畅谈研读《习近平谈治国理政》心得，结合中国共产党十八大以来中国经济、社会、民生、科创、环保、国际合作等领域瞩目成果，分享对习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义、时代价值和世界意义的看法和体会，倡议巴西各界积极研究习近平治理之道和中国特色发展道路优势，从中汲取国家治理和发展的宝贵经验。

(责编：苏缨翔、刘慧)