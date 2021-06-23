人民网北京6月23日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月23日外交部例行记者会上，澎湃新闻记者提问：英国外交大臣拉布称，英方支持加拿大在人权理事会发表声明攻击指责中国的做法，并称中方应信守国际人权义务。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们对英方言论表示强烈不满和坚决反对。这是出于政治动机、基于谎言和虚假信息对中国的无端指责，是以人权为借口对中国内政的粗暴干涉。我不知道英方哪来的底气和资格站在道义制高点，要求“中国政府信守国际人权义务”？

英国自诩为人权保护国际“旗手”和世界人权“领袖”，但长期以来却存在各种人权问题：贫困人口增加，漠视民众生命权和健康权现象凸显，少数族裔生活状况恶化，“伊斯兰恐惧症”现象加剧，教育缺失和不公加大，刑事犯罪率再创新高，“现代奴役”问题依旧严峻，试图掩盖大量战争犯罪，真可谓是层出不穷，举不胜举。不久前，联合国人权高专对英国议会正在审议的“海外行动（现役和退伍军人）法案”提出关切，认为法案可能包庇在海外实施酷刑等严重罪行的英国军人，妨碍对肇事者全面追责。英军在阿富汗、伊拉克战争期间虐待、伤害当地无辜平民暴行累累，英方却欲公然以法律形式为英国军人的罪行开脱，其双重标准令人不齿。

英方绝不是“模范生”，也绝无资格充当别国的“教师爷”。我们敦促英方好好照照镜子，认真反省自身存在的严重侵犯人权问题，不要妄图借抹黑攻击中国转移视线，逃避责任。

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