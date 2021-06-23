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专访：中印尼可再生能源合作前景广阔——访印尼能源与矿产资源部部长阿里芬·塔斯里夫

2021年06月23日20:02 | 来源：新华网
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新华社雅加达6月23日电 专访：中印尼可再生能源合作前景广阔——访印尼能源与矿产资源部部长阿里芬·塔斯里夫

新华社记者余谦梁 汪奥娜 郑世波

印度尼西亚能源与矿产资源部部长阿里芬·塔斯里夫日前接受新华社记者专访时表示，印尼在电力基础设施建设与矿业下游加工等领域存在巨大投资空间，将为中国投资者提供可再生能源项目的投资机会。

塔斯里夫表示，印尼总统佐科今年4月参加领导人气候峰会时指出，印尼将大力发展新能源，为实现气候目标，一方面要加快老旧燃煤电站淘汰速度，鼓励投资建设更多可再生能源发电站，另一方面要使用清洁煤技术，减少温室气体产生。

谈及印尼当前的能源结构，塔斯里夫坦言，作为全球煤炭主要生产国和出口国，印尼目前煤电装机容量大，贡献了印尼近半的能源供给，但以地热能和水能为主的可再生能源贡献仅占一成左右。

“为实现《巴黎协定》升温控制目标，印尼必须要有一个能够降低碳排放的能源结构。”塔斯里夫表示，印尼将充分挖掘现有资源，建设水力、地热和太阳能发电项目，计划到2025年将可再生能源占比提高到23%。

为加快推动能源领域的“以旧换新”，塔斯里夫介绍，印尼政府正着手制定更有吸引力的电价，来促进可再生能源方面的投资，并计划出台条例，逐步淘汰老旧火电站。

他告诉记者，印尼愿为中国投资者提供可再生能源项目的投资机会。随着未来电力消费的增长，印尼需加强电力输送，电力基础设施领域具有巨大潜在投资空间。

塔斯里夫表示，印尼非常支持矿业加工业发展，支持相关企业生产出更多终端产品。例如，镍可作为生产电池的原料，未来大量电池将应用于家庭与社区储能及交通运输领域。

“印尼已经把电动汽车作为优先发展产业，汽车电动化进程将会加速，有利于印尼实现减排目标。”塔斯里夫说。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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