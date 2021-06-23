人民网约翰内斯堡6月22日电 （记者闫韫明）6月22日，中国非洲研究院与中国驻非盟使团、联合国非洲经济委员会（下称联合国非经委）以线下线上结合方式共同主办“以中国减贫实践助推非盟实现《2063年议程》”国际研讨会，会场分别设在中国首都北京和埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。

会议开始时，全体与会人员为长期致力于中赞友好事业并创造性提出“全天候朋友”一词的赞比亚开国总统卡翁达逝世默哀1分钟。

中国驻非盟使团团长刘豫锡大使，联合国非洲经济委员会性别、减贫和社会司司长鲁兹瓦多和中国非洲研究院副院长周云帆分别致辞。会议由中国非洲研究院副院长王晓明主持。

研讨会上，8位专家围绕中国的减贫成就、非洲的减贫措施与非盟《2063年议程》、中非减贫合作、减贫与社会发展和环境保护等议题发言。联合国非洲经济委员会代表玛穆萨，中国非洲研究院副院长王林聪，中国驻非盟使团陈绪峰公使先后作总结发言。

此次研讨会是继2019年11月中国非洲研究院在亚的斯亚贝巴与中国驻非盟使团、非盟及联合国非经委成功举办可持续发展研讨会之后的又一次重要会议。与会专家对中国取得脱贫攻坚战全面胜利的历程进行了回顾，总结了中国在减贫领域取得举世瞩目成就的经验和秘诀，即中国共产党始终把“以人民为中心”作为其最高宗旨和一切工作的根本遵循，展现了中国共产党的“四个自信”和社会主义制度的优越性。

与会专家认为，中非志同道合，面临共同的发展任务。帮助非洲国家实现减贫，实现可持续发展，增进非洲人民福祉，是中非构建人类命运共同体的重要内容。中国党和政府有意愿有能力帮助非洲国家减贫，并实现可持续发展，意义重大。中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最为集中的大陆，中非拥有加强减贫合作的历史基础和现实需要。中国将加大与非盟和联合国非经委在非洲减贫领域的合作，共同推动非洲实现可持续发展，有助于展现中非友好和引领国际对非合作，体现中国政府的国际责任与大国担当。

（中国非洲研究院社会文化研究室主任刘乃亚亦对本文有贡献）

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