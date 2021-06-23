新华社北京6月23日电 题：中国共产党的成功实践为其他国家树立了榜样——专访俄罗斯驻华大使杰尼索夫

新华社记者温馨、黄河、高春霄

俄罗斯驻华大使杰尼索夫日前在接受新华社记者专访时表示，在中国共产党带领下，中国人民创造了发展奇迹，中国成为推动世界经济增长的主要动力源，中国共产党的成功实践不仅造福中国人民，也为其他国家树立了榜样。

杰尼索夫出生于1952年，作为外交官长期在华工作。2013年起，他开始担任俄罗斯驻华大使。他告诉记者，自己在华工作生活已有18年之久，作为“中国改革开放的见证者”，不仅目睹中国经济社会发展的日新月异，更切身感受到中国为世界发展带来的积极影响。

“我亲眼见证了中国的发展进步”

“我第一次来中国是很久以前了，大约在1973年的秋天。”回忆起与中国最初的缘分，杰尼索夫说，“那时候我还年轻，记得当时中国的年轻人只是在发型或者眼镜款式上有些不同，其他方面都很相似。而现在完全不同了。即便是在中国的小城市，也能够明显感受到巨大的变化。”

杰尼索夫说，由于在中国工作的时间比较长，他时常会重访几十年前到过的地方。

“比如二三十年前，我曾去过河南安阳，当时那里没有高楼大厦，汽车也不多。但几年前当我再次到访，那里的变化让我震惊。”杰尼索夫说，自己到过的城市只是中国发展的缩影，如今中国各地都可以看到现代化的公路、桥梁、铁路、机场等基础设施。

改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，大大加快了全球减贫进程。杰尼索夫评价这是“一项具有世界性历史意义的伟大成就”。他说，许多对其他国家来说难以完成的任务，在中国都得到了实现。

“没有共产党就没有新中国”

“实践是检验真理的唯一标准。面对突如其来的新冠肺炎疫情，以及疫情对世界经济和人们生活造成的影响，谁的应对能力更强显而易见。”杰尼索夫说，无论是在经济社会发展、消除贫困还是在抗击疫情方面，中国共产党领导下的中国都取得了令人敬佩的成就。

“一个国家实行什么样的社会经济制度，关键要看这种制度能否解决这个国家面临的历史性课题。”杰尼索夫说，中国共产党改变了世界上人口最多国家人民的历史命运，其执政理念有助于实现人类的长期发展，为其他国家树立了榜样。

杰尼索夫还向记者展示了他珍藏的《习近平谈治国理政》俄文版。他说：“疫情之前，有许多俄罗斯代表团访问中国，我经常向代表团负责人赠送这本书。我告诉他们，这本书里有很多有见地、有益处的想法。比如，书中提到的‘照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病’非常形象，也非常有益，我有时也会对我的同事们讲这些话。”

在中国共产党成立100周年之际，杰尼索夫向中国朋友表示祝贺。他说，中国所取得的突出成就令人信服地证明了歌中唱到的：没有共产党就没有新中国。

“俄中关系‘真金不怕火炼’”

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。杰尼索夫说：“今年有很多纪念日，可谓喜事不断。”

他说，条约的签署掀开了两国人民世代友好的新篇章，促进了俄中经贸、能源、人文等领域合作，将两国关系提升至新高度。此外，两国还在联合国、二十国集团、上海合作组织、金砖国家等多边框架下密切合作，并推进欧亚经济联盟同“一带一路”对接。

“从加强反恐合作，到坚决反对干涉别国内政行径，再到携手抗击疫情，俄罗斯和中国携手迅速、灵活地应对世界形势的变化和全球挑战。”杰尼索夫说。

他说，俄中两国选择的合作模式向全世界证明了俄中关系的稳定性和可持续性，也印证了中国人常说的一句话：真金不怕火炼。

(责编：苏缨翔、杨牧)