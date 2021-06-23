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蒙古国累计新冠确诊病例逾10万

2021年06月23日18:25 | 来源：新华社
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新华社乌兰巴托6月23日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国国家紧急情况委员会秘书长巴亚尔呼23日在该国卫生部新冠疫情例行通报会上说，过去24小时蒙古国新增新冠确诊病例2213例，累计确诊100263例。

卫生部公布的数据显示，蒙古国累计新冠确诊病例从5万例增至10万例仅用时1个月。目前该国累计新冠死亡病例487例，累计治愈65543例。

首都乌兰巴托是该国新冠疫情最严重的地区，累计确诊病例81150例。目前，该国已有19个省采取严格限制人员流动的措施。由于新冠患者定点收治医院超负荷运转，床位和医护人员严重短缺，约有2.2万名轻症患者目前只能在社区医疗机构指导下居家隔离治疗。

目前，政府提出的18岁以上人群疫苗接种计划已接近尾声，目标人群约207万人，占全国总人口的60%。截至23日，192.5万人已至少接种一剂疫苗，其中超过170万人已完成两剂接种。

蒙古国于2020年11月6日报告首例本土新冠确诊病例。疫情暴发以来，该国采取分时段戒严、分地域划定不同级别警戒状态、限制部分行业运营等多种防疫措施。政府还决定把将于7月11日举办的国庆那达慕改为无现场观众的线上形式，同时取消各级地方政府准备举办的有人员聚集的庆祝活动。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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