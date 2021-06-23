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“数读”一周全球疫情：东南亚新增确诊和死亡病例降幅最大

2021年06月23日17:05 | 来源：新华社
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新华社北京6月23日电 世界卫生组织22日发布的全球新冠疫情周报显示，截至6月20日的一周，全球新增确诊和死亡病例数继续下降，其中东南亚地区降幅最大。

数据显示，这一周全球新增确诊病例超过250万例，较前一周下降6%，是今年2月以来新增确诊病例最少的一周；新增死亡病例超过6.4万例，较前一周下降12%。

在世卫组织划分的全球六大区域中，非洲地区新增确诊病例较前一周增加39%，增幅最大；东南亚地区降幅最大，达21%。

一周新增确诊病例居全球前五位的国家是巴西、印度、哥伦比亚、阿根廷和俄罗斯。其中，巴西一周新增确诊病例约50.5万例，比前一周上涨11%。

这一周，非洲地区新增死亡病例较前一周增加38%，增幅最大；美洲地区、东南亚地区、欧洲地区和西太平洋地区都较前一周有所下降，其中东南亚地区降幅最大，达26%。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间22日17时44分（北京时间22日23时44分），全球确诊病例较前一日增加281610例，达到178503429例；死亡病例增加6349例，达到3872457例。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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