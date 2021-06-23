新华社东京6月23日电 东京奥运会疫情防控任务艰巨

新华社记者华义

23日，东京奥运会迎来倒计时1个月，尽管面对着国内外的种种压力，已经因为新冠疫情推迟1年的东京奥运会这次真的要来了。日本多地刚刚解除紧急状态，最多允许1万名观众入场的东京奥运会能否在疫情之下顺利举办，全世界的目光聚焦东京。

紧急状态刚刚解除

21日，包括东京、大阪等在内的日本主要地区解除紧急状态，转而实施力度小于紧急状态的“蔓延防止等重点措施”。东京、大阪等10个地区将采取“蔓延防止等重点措施”到7月11日。然而解除紧急状态并未脱离“危险区”，日本疫情依然面临反弹压力。

截至22日，日本连续12天单日新增确诊病例低于2000例。根据日本广播协会（NHK）电视台统计，22日日本新增新冠确诊病例1437例，累计新冠确诊病例达787536例；新增死亡43例，累计死亡14504例。

虽然较5月份单日确诊病例多达六七千例时有大幅下降，但是日本疫情的“火苗”依然明显。因此东京等地在解除紧急状态后继续实施“蔓延防止等重点措施”，试图继续重点针对餐饮业进行防控。

22日东京都新增确诊病例435例，连续3天超过上一周的同一天。截至22日的7天平均新增确诊病例数约为406例，也比之前一周平均确诊病例数高出8%。这显示出东京乃至日本的疫情防控处于胶着状态。

实际上日本这样的防疫“成果”也和其严控检测量密不可分。控制检测数量、“抓重放轻”重点应对重症病例是日本新冠防疫的始终方针。日本政府以防止医疗崩溃为由始终未采取大量筛检对策。近期日本单日检测人数只有数万人，而日本单日检测能力超过21万份，所以日本的确诊病例数只能作为一个“参考值”。共同社更是直言日本首相菅义伟为举办东京奥运会执意解除紧急状态。

万名观众入场存疑

共同社上周一项民意调查显示，超过86%的人担忧奥运会或令新冠疫情扩大。超过40%的人认为“应空场举办”，认为“应取消”的占30.8%。但是日本政府和东京奥组委始终坚持举办东京奥运会的决心，国际奥委会也多次表示全力支持日本举办。

尽管为日本政府建言献策的专家建议最好空场举办，但日本方面还是选择了限制观众人数的方式举办东京奥运会。

21日东京奥组委宣布，奥运会每场比赛将最多允许1万名本土观众入场观赛，并且入场观众人数不超过场馆容纳人数的50%。不过菅义伟也表示，如果东京奥运会期间再次宣布紧急状态，将不惜空场举办。

日本的防疫专家也担心奥运会的观众人流将会导致疫情反弹。日本政府新冠疫情专家小组组长尾身茂等建议如果接纳观众入场就要采取更为严格的防疫对策。

为了减少奥运会期间人流量和感染风险，东京奥组委6月23日最新发布了东京奥运会观赛新冠对策指南，明确赛场内不提供酒类也禁止自带酒类入场。指南中还要求尽量直接往返于家和赛场，禁止大声喧哗等。对于不遵守规则者可以采取拒绝入场或要求退场的措施。

多种措施保障奥运

为了确保东京奥运会顺利举办，日本正在一边加紧开展疫苗接种特别是奥运相关人员的疫苗接种，一边部署有关奥运会相关的防疫措施。截至21日日本共接种新冠疫苗约3300万剂。除了参赛运动员等普遍接种疫苗外，日本政府和东京奥组委还计划给全部7万名东京奥运会志愿者接种新冠疫苗。此外，日本还将采访东京奥运会的媒体人员纳入接种对象。

东京奥运会运动员和官员防疫手册第三版于6月15日发布，对海外运动员和官员在旅行前、抵达日本后、奥运会期间和离开日本时的检测做了详细的规定。进一步明确了对违反防疫规定者的具体处罚，其中包括取消参赛资格、罚款等相关措施。

根据第三版防疫手册规定，对于来自海外的参会人员，将根据智能手机的全球定位系统(GPS)确认其在日行程。入境后14天内，将对其行动进行严格管理。如有出入繁华街区、拒绝接受检测等被认定为违反规定的情形，将按防疫手册规定处罚。

东京奥组委日前宣布针对来自印度等11个国家的奥运相关人员进行更严格的防疫措施，额外要求这些国家奥运相关人员入境后隔离3天。

19日，一个9人乌干达奥运团队抵达东京时1人被检测出新冠阳性，此前他们都接种过两剂疫苗。这是首次有外国代表团成员入境时检测出阳性。日本政府和地方政府对于其他8人是否属于密切接触者的判断也产生了分歧。他们没有立即被要求隔离，而是当天前往了大阪的一处训练场地。22日当地判定这8人属于密切接触者并要求他们在当地酒店隔离到7月3日。从这一事件也可以看出，东京奥运会的疫情防控任务依旧非常艰巨。

(责编：崔译戈、刘叶婷)