新华社北京6月23日电 题：东京奥运会筹办大事记

新华社记者吴博文、王子江

2013年9月7日，在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的国际奥委会第125次全会上，东京获得2020年夏季奥运会举办权。

2015年7月24日，奥运会和残奥会会徽设计方案公布，但被指涉嫌抄袭。2015年9月1日，该方案被弃用。

2016年4月25日，新版奥运会和残奥会会徽发布，以蓝色的长方形组合而成的圆形花纹成为了新的会徽图案。

2018年2月28日，东京奥运会和残奥会吉祥物发布，具有未来感机器人形象的吉祥物胜出。

2020年

2月17日，奥运会和残奥会的口号：“United by Emotion”（情同与共）发布。

3月12日，东京奥运会圣火在希腊古奥林匹亚遗址采集。

3月13日，因大批人群不顾新冠肺炎疫情防范的警告、围观火炬传递，希腊境内的2020年东京奥运会火炬传递取消。

3月20日，奥运圣火抵达日本。

3月24日，国际奥委会与东京奥组委发布联合声明，决定受新冠肺炎疫情影响，东京第32届奥运会改期至2020年后、但不迟于2021年夏天举行。

3月30日，国际奥委会和东京奥组委联合宣布，推迟后的东京奥运会举办时间是2021年7月23日至8月8日，东京残奥会举办时间是2021年8月24日至9月5日。

11月15日-18日，国际奥委会主席巴赫对日本进行为期三天的访问，巴赫与日本首相菅义伟举行会谈，双方一致确认，东京奥运会将如期举行。

2021年

2月3日，东京奥组委、国际奥委会和国际残奥委会联合发布第一份正式的防疫手册。

2月12日，因发表涉嫌歧视女性的不当言论，森喜朗辞去东京奥组委主席职务。

2月18日，前日本奥运大臣桥本圣子被任命为东京奥组委主席。

3月20日，东京奥组委宣布，海外观众将被禁止入境日本观看奥运会和残奥会。

3月25日，东京奥运会火炬传递从日本福岛出发。

4月22日，东京奥运会七人制橄榄球测试赛在东京体育场举行，这是自新冠疫情发生以来，东京奥组委举行的第一场公开的测试赛。

4月28日，东京奥运会防疫手册第二版公布。

6月3日，奥运会和残奥会颁奖使用的音乐、领奖台、颁奖志愿者礼服以及颁奖时盛放奖牌的托盘等物品发布。

6月15日，东京奥运会运动员和官员防疫手册第三版发布。

6月21日,东京奥组委宣布，东京奥运会每场比赛将最多允许一万名本土观众入场观赛，前提是入场观众总数不超过赛场容量的一半。

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