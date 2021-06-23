新华社里约热内卢6月22日电（记者陈威华 赵焱）中国驻巴西使馆22日同瓦加斯基金会巴中关系研究中心、《今日中国》杂志社联合举办“巴西学者眼中的《习近平谈治国理政》”特刊在线首发仪式。

中国驻巴西大使杨万明发表题为《引领时代精神 彰显世界情怀》的主旨演讲。他指出，这份特刊汇集了众多巴西学者对《习近平谈治国理政》的深入思考，对习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻理解，充分体现了巴西社会各界对习近平主席和中国共产党治国理政经验和智慧的关注、赞赏和认同，体现了巴西广大学界增进中巴交流互鉴的热情。

他表示，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家，有着追求国家富强、谋求民众幸福的共同目标。中国将继续与巴西及各国人民同心协力，增进治理互鉴、促进文明交流，携手共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

巴西前众议长雷贝洛回顾了中国共产党团结带领中国人民实现独立、解放、发展的光辉历程。他表示，相信巴西学者对习近平主席执政方略的解读将有利于增进巴中互鉴，深化双边合作。

巴方与会嘉宾和学者认为，《习近平谈治国理政》内容丰富、思想深邃，聚焦中国和世界发展的重大理论和现实问题，提出一系列具有开创性的新理念、新主张，是领略习近平主席大国领袖风范和卓越执政智慧的窗口，也是深入了解新时代中国共产党治国理政方略的钥匙。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国共产党凭借坚强有力的领导和卓越的治国治党能力，率先控制疫情、如期实现脱贫攻坚目标，取得了举世瞩目的发展成就。巴西学界愿积极发挥桥梁纽带作用，增进巴中交流互鉴，造福两国人民。

“巴西学者眼中的《习近平谈治国理政》”特刊共收录22篇知名学者原创撰文，由《今日中国》葡语杂志汇编发行，分为治理、民生、外交、合作四大板块。巴西学者在文章中倡议各界更加重视研究习近平主席的治理之道和中国特色发展道路优势，从中汲取国家治理和发展的宝贵经验。

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