新华社华盛顿6月22日电（记者刘品然）美国政府22日以“违反制裁”为由关闭了30多个伊朗新闻媒体使用的网站。

美国司法部当晚在一份声明中说，33个由伊朗伊斯兰广播与电视联盟运营的网站和3个由什叶派武装组织“真主旅”运营的网站已被关闭。这些网站域名均为美国公司所有，伊朗伊斯兰广播与电视联盟和“真主旅”此前已受美方制裁，其在未获得美财政部许可的情况下被禁止获得美国的网站和域名服务。

据媒体报道，包括伊朗新闻电视台在内的一些伊朗官方媒体网站当天无法正常浏览，部分媒体网站在使用伊朗域名后运营恢复正常。

伊朗当选总统易卜拉欣·莱希21日表示，美国“有责任解除所有不公正的对伊制裁”，欧洲国家应履行伊朗核问题全面协议框架下的承诺。

伊核协议相关方会谈4月6日开始在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行六轮会谈。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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