新华社尼科西亚6月23日电（记者郭明芳）联合国秘书长塞浦路斯问题特使卢特22日在塞浦路斯首都尼科西亚分别与塞浦路斯希腊族和土耳其族领导人举行会谈，以推动重启塞浦路斯问题非正式会谈。

塞浦路斯政府发言人基里亚科斯·库斯霍斯说，塞希腊族领导人、总统阿纳斯塔夏季斯愿意参加就塞浦路斯问题举行的新的非正式会谈，也愿意与塞土耳其族领导人展开实质性谈判，以在联合国安理会决议和秘书长相关授权基础上达成公正、有效和可行的解决方案。

塞土耳其族领导人塔塔尔在会后表示，不会将“塞浦路斯土耳其族人的主权”拿到谈判桌上讨论。

应联合国秘书长古特雷斯邀请，塞浦路斯问题有关各方4月27日在瑞士日内瓦举行为期3天的“5+1”非正式会晤。古特雷斯会后表示，各方未能达成足够共识，重启有关塞浦路斯问题正式谈判的条件尚不具备。

1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其则以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞岛北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，但目前仅得到土耳其的外交承认。联合国方面在塞浦路斯长期驻有维和部队，并一再斡旋希土两族领导人进行统一谈判。

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