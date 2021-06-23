人民网东京6月23日电 （吴颖、李沐航）东京奥运会即将于7月23日开幕，奥运村日前首次面对媒体开放。东京奥组委主席桥本圣子和担任奥运村村长的前日本足协主席川渊三郎出席了当天的活动。

奥运村位于东京晴海地区，将于7月13日正式开村，8月11日闭村。全村分为居住区、国际区和运行区3个区域，分别向代表团提供住宿、商业服务以及物流、交通等后勤保障。其中，面积最大的居住区包括公寓楼、综合楼、餐厅、健身房、发热诊所等设施。作为奥运村主要生活设施的国际区，提供理发、银行业务、邮寄和干洗等生活服务。

据悉，奥运村在东京奥运会和残奥会结束后，将改建成住宅进行分售和出租。

运动员睡“纸板床”

奥运村共有3800套房，每套房最多4个卧室，可容纳8人居住。奥运会期间可接待运动员、教练和其他相关人员约18000人，残奥会期间可接待约8000人。

在东京奥运会奥运村拍摄的双人间。吴颖摄

人民网进入运动员公寓楼，看到每套房间内都设置了2个卫生间，其中1个为供残疾人运动员使用的无障碍卫生间。房内配有床、被褥、床头灯、简易衣柜、晾衣架等基本设施。客厅里摆放着圆桌和折叠椅，面向居住人员提供无线网络，但不配备热水壶、冰箱和微波炉等家电。

据东京奥组委工作人员介绍，奥运村为运动员提供的床宽90厘米、长2米。针对一些身材高大的运动员，还专门预备了加长床位的纸壳，可将床延长至2.1米。虽然从环保节约的角度考虑，“纸板”床架降低了人工和其它成本，运输和拼装也很方便，但从现场实物来看，“纸板床”实在太小了。

700种美食24小时开放

位于奥运村中心位置的主食堂为24小时开放制，可提供3000个用餐座位。工作人员表示，考虑到各种饮食习惯，餐厅提供约700种菜单。其中有日餐区、面条点心区、亚洲餐区、世界餐区、比萨汉堡区等，还设有清真和素食专区。

东京奥运会奥运村餐厅，防疫措施随处可见。吴颖摄

此外，位于主食堂旁边的综合楼二层还设有一个小型餐厅，约280个座位，以提供日餐为主。楼内还配备健身娱乐中心、兴奋剂检测站、康复治疗中心等。据介绍，虽然酒类可带入奥运村，但只允许在房间内单独饮用。

奥运村内专设发热诊所

东京奥运会因新冠疫情推迟一年，奥运村的防疫措施备受关注。人民网了解到，奥运村内单独设立了发热诊所和密切接触者隔离诊所，对发烧的运动员可以提供24小时检测。若被确诊，相关人员将按照症状的轻重程度，或被送往医院治疗，或被送往指定酒店隔离。

入住奥运村运动员的防疫包。东京奥组委供图

入住奥运村时，运动员将会领取到一个防疫包，里面配有消毒液、消毒纸巾和英文的防疫贴士。除了就餐与饮水，运动员需全程佩戴口罩，且每天都要进行核酸检测。为了避免“3密”（密闭、密集、密切接触），奥运村要求村内人员尽量保持社交距离，避免拥抱和握手等物理接触，并且为疏导人流而进行了专门的路线设置。此外，食堂座位和健身房各跑步机之间也安装了透明隔离装置，防止飞沫传播。奥运村一楼主餐厅内设置了电子屏，通过实时显示拥挤状况来分散运动员的用餐时间。东京奥组委还配备了无人驾驶电动车，用于接送奥运村内的运动员。

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