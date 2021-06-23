距东京奥林匹克运动会7月23日开幕只剩一个月。新冠疫情阴影笼罩下，已经延期一年的奥运会和残奥会能否顺利举行？

【展决心】

从现状看，东京奥运会因疫情取消或再次延期的可能性持续减小，日本政府和东京奥组委正积极推进按期举行。

东京奥组委、日本政府和东京都政府21日在五方会议中告知国际奥委会和国际残奥委会，决定允许日本本土观众现场观赛，获得后两者支持。日本已经禁止海外观众赴日观赛，今后将依据防疫政策，允许每场比赛最多1万名本土观众观赛，且人数不得超过场地容量的50%。

路透社说，这一决定终结了对能否现场观赛的猜测，凸显了日本政府挽救奥运会的决心。国际奥委会主席托马斯·巴赫表示，国际奥委会完全支持这一决定，“将竭尽全力，为日本人民和所有参赛者举办安全放心的奥运会”。

此前一天，日方首次向媒体开放参观奥运村。奥运村定于7月13日正式向运动员开放。奥组委主席桥本圣子表示，她认为这座奥运村比自己先前作为运动员或官员曾经入住的11座奥运村都要好，运动员们将感到“极为舒适”。

日本国内民意调查结果显示，支持东京奥运会按期举行的日本民众日渐增多。根据《朝日新闻》21日发布的民调结果，34%的人支持奥运会如期举行，而5月时调查显示支持率仅为14%；认为应该停办或再次延期的人分别为32%和30%，比5月时分别减少11个和10个百分点。

日本首相菅义伟21日说，如果疫情再次恶化、再一次进入紧急状态，奥运会可能在没有观众的情况下举行。这也是当天日方与国际奥运会和国际残奥委会在五方会议上同意考虑的措施。

【防疫情】

日方决定采取多种措施，防止新冠疫情因奥运会举办而再度恶化。奥组委要求观众直接往返住所和比赛场地，尽量降低感染和传播病毒风险，且在比赛场地观赛期间须一直戴口罩，不得大声说话或呼喊。

参赛国家和地区运动员抵达日本前后须接受新冠病毒检测，入住奥运村后每天也须接受检测。如确认感染，无症状感染者和症状轻微感染者须在奥运村外定点酒店接受隔离，病情严重者须住院接受治疗。

按照要求，除进餐外，运动员在奥运村须戴口罩并保持社交距离。奥运村内，设有发热门诊和隔离室，餐厅座位减少三分之一以保持安全距离，餐桌设有隔板，不采取自助餐形式，统一由服务人员上餐。

日方对部分疫情严重国家和地区奥运代表团采取尤其严格防疫限制措施。印度代表团抗议受到“不公平和歧视性”对待。日方要求印度代表团成员赴日前7天须每天接受新冠病毒检测，不能早于奥运会开幕前5天入住奥运村，且入住后的前3天内不得与其他国家和地区代表团成员接触。

法新社援引奥组委声明报道，“来自印度这样受变异病毒严重影响”国家和地区的人员，“有必要遵守更严格规定”。

日本方面对媒体记者也做出严格防疫规定，包括抵达日本前后须做病毒检测，提交入境后14天内个人计划行程单，入境后14天内须乘奥运会专用车辆而不得乘公共交通工具，接受活动轨迹追踪，戴口罩及保持社交距离等。

【仍忧虑】

尽管日本政府和奥组委方面严阵以待，医学界人士和民众仍忧虑奥运会的举办将触发新冠疫情反弹。本月19日，9名乌干达代表团成员抵达东京，其中一人入境后接受新冠病毒检测的结果为阳性，而他们已经完成两剂阿斯利康新冠疫苗接种且抵达前72小时内病毒检测结果为阴性。

日本政府新冠疫情专家组组长尾身茂等20多名专家也警告，允许观众入场观赛可能引发新一波疫情。

共同社20日发布的民调结果显示，约86%的人担忧疫情因奥运会举办而再度恶化。根据《朝日新闻》最新民调结果，认为应该停办或再次推迟奥运会的人共计超过六成。《每日新闻》民调显示，64%的人认为本届奥运会无法如首相菅义伟所承诺的那样办成“安全和安心的大会”。

日本广播协会电视台报道的数据显示，东京都22日新增新冠确诊病例435例，比一周前（15日）增加约100例，且连续第三天比前一周同期增加；过去一周日均新增确诊病例也较此前一周增加。日本人口约1.26亿，目前完成新冠疫苗接种者仅占总人口的约6.5%。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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