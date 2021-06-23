人民网伦敦6月23日电 （余颖）当地时间6月22日，中国驻英国使馆举办庆祝中国共产党成立100周年线上座谈会，驻英国大使郑泽光发表题为《百年荣光 续写辉煌》主旨演讲。英国各政党代表和专家学者30余人出席。

郑泽光在演讲中指出，中国共产党100年来取得的伟大成就，不仅对中国人民具有重大意义，对世界也产生了深远而积极的影响。

郑泽光表示，中国共产党正站在新的历史起点上，中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴，必将为包括英国在内的世界各国与中国合作开辟更加宽广的空间。中国是英国发展的机遇，而不是威胁。希望英方认清历史大势，坚持合作方向，同中方相向而行，携手共进。双方应认真落实两国领导人达成的重要共识，秉持相互尊重、平等相待、包容互鉴原则，聚焦合作，妥处分歧，推动中英关系回到健康稳定发展的轨道。

郑泽光指出，中英历史文化背景不同，发展阶段各异，存在分歧和不同看法是正常的，关键是要尊重彼此核心利益和重大关切，并通过平等对话减少误解，积累共识和互信。中英务实合作潜力巨大，前景广阔。双方应积极拓展贸易投资、基础设施、金融、科技、教育、卫生等领域务实合作，扩大两国文化交流与人员往来，给两国人民带来更多实实在在的利益。中英都是有重要国际影响的国家，双方应加强在抗击疫情、促进全球经济复苏、应对气候变化等问题上的对话与协调，为维护世界和平、促进共同发展做出更大贡献。

与会者纷纷祝贺中国共产党百年华诞，称赞中国共产党带领中国各族人民取得的历史性成就，表示各国政党应在相互尊重基础上，开展对话交流，加强互学互鉴，根据本国国情改善政党治理，推动本国发展和国际合作。

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