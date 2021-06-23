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外媒：美对外疫苗援助承诺食言

2021年06月23日14:26 | 来源：新华网
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据美联社华盛顿6月21日报道，美国官员们当地时间周一在宣布新的新冠疫苗全球分享计划时说，由于监管和其他方面的障碍，总统拜登预计将无法在6月底之前向海外运送8000万剂新冠疫苗。

目前拜登政府运送给全球的疫苗不足1000万剂，其中包括本月早些时候运送到墨西哥、加拿大和韩国的约100万剂。

报道称，白宫当地时间周一宣布了疫苗的最终分配计划，其中6000万剂将提供给全球新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）疫苗共享联盟，2000万剂将直接提供给特定合作伙伴。

官员们说，虽然美国生产的疫苗已经准备就绪，但由于美国和受援国的法律、后勤和监管要求，交货被推迟。

报道援引白宫新闻秘书珍·普萨基的话说：“我们发现最大的挑战实际上不是供应——我们有足够的疫苗与世界分享——但这是一项艰巨的后勤挑战。”

普萨基说，一旦各国准备好接收这些疫苗，而且政府解决了后勤方面的复杂问题，包括注射器和酒精棉片等疫苗接种用品、疫苗冷藏、海关程序甚至语言障碍，疫苗将立即发出。

普萨基说，她不知道到本月底将运送多少疫苗。

报道称，美国不需要这些过剩的疫苗，随着超过1.77亿美国人至少接种了一剂疫苗，最近几周对疫苗的需求急剧下降。

另据路透社日内瓦6月21日报道，世卫组织一名官员当地时间周一说，在通过新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）获得疫苗的贫困国家中，超过一半国家已经没有足够的供应来继续接种疫苗。

世卫组织高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在新闻发布会上说：“我要说，在80个预先市场承诺国家中，至少有一半以上国家已经没有足够的疫苗来维持目前的计划。”他指的是中低收入国家有资格通过预先市场承诺由COVAX机制获取疫苗。他说，实际数量可能要“高得多”。

他还说，其中一些国家的疫苗已经告罄。

报道称，造成这种短缺的部分原因是生产延误和印度供应中断。与此同时，作为第三波感染潮的一部分，非洲各地的感染病例和死亡人数正在增加。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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