新华社伦敦6月22日电 综述：变异新冠病毒推升疫情 英国“解封”仍存不确定性

新华社记者张家伟 金晶

尽管英国正在快速推进新冠疫苗接种，但该国最近一段时间以来的疫情仍不乐观——单日新增新冠确诊病例数持续升高，给最后阶段的“解封”带来不确定性。

从英国政府发布的数据来看，5月中上旬的单日新增确诊病例数维持在1000多例至2000多例的水平，但当月下旬这一数字开始上扬。6月以来，这种势头不但没减缓，反而继续明显上升，6月22日新增确诊病例数达到11625例，是今年2月中旬以来的最高单日新增确诊病例数。

鉴于疫情变化，英国政府不得不踩下“刹车”。按此前公布的分阶段“解封”路线图，如果疫情形势稳定，英国6月21日将可实施最后阶段的放宽措施，解除剩余的防疫限制。但首相约翰逊14日晚宣布，鉴于变异新冠病毒快速传播，英格兰地区推迟4周执行最后阶段的“解封”措施。

英格兰公共卫生局本月18日更新的变异新冠病毒报告显示，英国近期新增的新冠确诊病例中，99%都是感染了德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）。截至16日，该国感染德尔塔毒株的病例数累计已达75953例。

据公共卫生局介绍，数据表明，与阿尔法毒株（英国首先报告的B.1.1.7变异新冠病毒）相比，德尔塔毒株导致感染者需入院治疗的风险更高；但分析也显示，接种两剂疫苗后，人们能在避免入院治疗方面获得更好的保护，这一保护力预计可达到90%以上。

英国卫生安全局首席执行官珍妮·哈里斯在18日的一份声明中说，德尔塔毒株目前是在英国传播的主要变异新冠病毒，且目前感染病例数上升最明显的是较年轻人群，他们中很大一部分还没有接种疫苗。

英国新冠疫苗接种采取分年龄段开展的策略，从一线医护人员、临床上易感人士以及高龄人群开始，逐步为更低年龄段的人群接种。目前英国部分地区已开始为18岁及以上人群接种。政府正加快疫苗接种速度，新的目标是到7月中为所有成年人接种第一剂疫苗，并让40岁及以上人群中的大部分完成第二剂疫苗的接种。疫苗接种进度是英国政府实施最后阶段“解封”的一个重要参考指标。

尽管疫情出现反复，但无论是政府方面还是一些专家都对接下来的情况发展持谨慎乐观态度。

约翰逊21日说，目前英国公共卫生系统承受了较大压力，因此有必要通过各方面的努力来减少病例数，让卫生系统有喘息机会。政府会保持谨慎并持续分析疫情数据，从疫苗对变异新冠病毒发挥的防护作用等方面来看，7月19日实施最后阶段“解封”的前景还是“很好的”。

东英吉利大学医学教授保罗·亨特也较乐观地认为，这次“解封”延后应该是最后一次了，“尽管在接下来的时间里，病例数还可能会上升，但无论是病例数、入院率以及相关死亡病例数不太可能像去年冬天一样出现大幅攀升”。

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