新华社华盛顿6月22日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会主席鲍威尔22日表示，当前美国经济面临的通货膨胀压力较早前预计的更高，但导致通胀上升的因素是暂时性的，美联储不会“先发制人”加息。

鲍威尔当天出席国会听证会时表示，近来美国通胀指标明显上升，原因包括新冠疫情初期的低基数效应、油价上涨、消费支出随着经济重启而反弹及供应瓶颈等。随着这些“暂时性”因素消减，通胀率有望回落至美联储设定的2%长期目标。

鲍威尔说，美国经济出现恶性通胀的概率“非常低”，美联储不会因为担心可能出现高通胀就“先发制人”加息。但他强调，本轮通胀可能比预期更持久。如果通胀压力持续增加，美联储将在必要时动用政策工具，引导通胀回落至目标水平。

他还表示，疫苗接种速度下降和新型变异毒株传播将成为未来美国经济增长的风险因素。

美国劳工部数据显示，经季节性调整后，5月美国消费者价格指数同比增长5%，创2008年8月以来最大同比增幅。

美联储本月16日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，并维持每月不低于1200亿美元的资产购买规模。美联储同时大幅上调今年通胀预期至3.4%。

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