人民网阿布贾6月23日电 （记者姜宣） 近日，尼日利亚主流媒体《先锋报》《抨击报》《太阳报》等刊登驻拉各斯总领事储茂明的署名文章《庆建党百年华诞，谋中非合作新篇》，主要内容如下：

2021年7月1日，中国共产党将迎来建党百年华诞，在跨越百年的接续奋斗中，中国共产党带领中国人民取得了举世瞩目的发展成就。百年来，中国经济实力显著跃升，社会发展长期稳定，脱贫攻坚全面胜利，在如5G网络、人工智能和太空探索等高新技术领域也取得重大突破。中国的防疫成就最令人印象深刻，中国共产党始终坚持以人民为中心，这是我们取得疫情防控阻击战最终胜利的关键因素。

面对疫情挑战，中非互施援手，共克时艰。疫情发生后，非洲国家在中国抗疫的艰难时刻给予我们坚定支持，中方铭记于心。

加强同非洲国家的团结合作，始终是中国外交优先方向。今年，新一届中非合作论坛会议将在非洲举行，这将为中非关系未来发展擘画新的蓝图。站在新的起点上，中方愿就开创中非合作新局面提出四点建议：

第一，坚持与时俱进，办好新一届论坛会议。

去年11月，我们隆重庆祝中非合作论坛成立20周年，决心继续擦亮中非合作这一块金字招牌，推动中非合作朝更高质量方向发展。目前，2018年论坛北京峰会“八大行动”整体落实率超过85%，600亿美元配套资金有70%投入使用或作出安排，一大批合作项目落地生根，为当地人民创造了大量的工作机会，保障了当地人民享有水电供应、医疗卫生、公共交通和职业技能培训等基本服务，为非洲经济复苏提供有力支撑。

我们要发扬共商共建共享的论坛精神，克服疫情影响，立足中非实际，精心筹备会议成果。我们要继续深化中非“一带一路”合作，推动双方发展战略进一步对接，围绕卫生健康、投资和贸易、工业化、农业安全、气候变化、和平安全、人力资源、数字经济等重点领域，推出有针对性的合作举措。中方将同非方密切配合，全力确保会议取得成功。

第二，坚持同舟共济，携手早日战胜疫情。

中国政府向非洲国家提供多批次紧急抗疫物资和疫苗援助。目前，中国已向15个非洲国家派遣了抗疫医疗专家组，与38个非洲国家的43家医院开展对口合作，培训当地医护人员超过2万人次，并提前开工建设非洲疾控中心总部。

中方将继续向有需要的非洲国家提供疫苗和抗疫物资援助，为非洲国家在华采购疫苗提供便利，积极推进疫苗联合生产合作。中方明确支持非洲国家豁免疫苗知识产权的诉求，愿加快建设非洲疾控中心总部，切实增强非洲整体疫情防控能力。

第三，坚持共同发展，推动务实合作行稳致远。

面对病毒阻隔，我们砥砺前行，推进合作。疫情形势下，中国连续第12年蝉联非洲最大贸易伙伴国，对非直接投资保持平稳发展，2020年达30亿美元，众多中国工程技术人员在非洲坚守岗位，1100多个合作项目坚持运行，为非洲国家复工复产提供有力支持。中非“一带一路”合作不断走深走实，46个非洲国家和非盟委员会同中方签署了合作协议。

2020年5月，在中国共产党的领导下，中国做出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局重大战略决定。中国将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持不懈深化改革开放，不断推动经济高质量发展。

我们要以中国构建新发展格局和非洲自贸区正式实施为契机，实施更多高标准、惠民生的合作项目，支持非洲一体化建设，支持非洲工业化进程，支持非洲实现自主可持续发展。中方愿鼓励本国企业扩大对非投资贸易，积极进口非洲优质产品。中方将于下半年发布中国对非民间投资报告，推动中非互利合作之路越走越宽广。

第四，坚持公平正义，加强国际事务协调配合。

面对国际变局，我们主持公道，相互支持。单边主义、保护主义和霸凌行径严重损害国际公平正义，违背发展中国家共同利益。中非双方高举多边主义旗帜，共同发出反对疫情政治化、反对种族歧视和反对外来干涉的正义之声。

我们要共同维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则，维护联合国在国际事务中的核心作用，坚决反对搞新的集团对抗，反对任何形式的强权政治，践行真正的多边主义，捍卫发展中国家共同利益。

扬帆再起航，阔步新征程。中非双方要继续勠力同心，谱写中非友好合作的新篇章！

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