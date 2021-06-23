驻尼日利亚大使崔建春发言。记者 姜宣摄

人民网阿布贾6月23日电 （记者姜宣） 22日，我驻尼日利亚使馆在尼中国文化中心举办中国共产党建党100周年研讨会，尼人民民主党、劳工党、非洲民主大会党、行动民主党与执政党全体进步大会党等代表，以及议员、学者等数十人与会。

驻尼大使崔建春表示，中国共产党坚持服务人民、依靠人民，赢得了中国人民最广泛的拥护。中国共产党致力于人类进步事业，始终把为人类作出新的更大贡献作为使命，致力于履行促进人类进步的大国责任。

崔建春指出，中尼建交50年来，中尼两国在相互尊重、相互信任、相互支持的基础上取得了长足发展。中尼互利共赢的经贸关系蓬勃发展，合作规模和领域不断扩大，合作方式日益多样化。中方愿同尼方一道，继续增进互信，把共建“一带一路”同尼国家发展紧密结合起来，扎实落实中非合作论坛北京峰会成果，推动中尼战略伙伴关系再上新台阶。

尼中国研究中心主任奥努耐柱表示，中国共产党之所以伟大，在于一直坚持全心全力为人民服务的宗旨没有变。中国的人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度是为了实现真正的民主。

行动民主党前总统候选人叶巴基表示，中国给予世界上许多国家包括尼日利亚极大的帮助，但从来没有干涉过任何国家内政。希望尼日利亚政党学习中国共产党作为执政党与其他民主党派开展政治协商的办法，确实为国家良好治理作出贡献。

尼国家劳工研究院院长伊萨·阿莱穆表示，尼日利亚历史上第一个政党与中国共产党建党时间几乎一样，但早已不复存在，而中国共产党经历了100年风雨仍然继续发展壮大。中国共产党的成功经验，为尼日利亚及非洲国家提供了非常好的借鉴。

其他与会代表向中国共产党建党100周年表达了祝贺，并表示希望加强与中国共产党的联系，学习先进理念，为促进尼日利亚发展、推动中尼关系发挥作用。

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