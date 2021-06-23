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美确认无法完成新冠疫苗接种既定目标

2021年06月23日11:09 | 来源：新华社
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新华社华盛顿6月22日电（记者谭晶晶）美国白宫应对新冠疫情协调专员津茨22日证实，美国无法完成在7月4日独立日前让70%成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。

这一疫苗接种目标是美国总统拜登5月初宣布的。但美疾病控制和预防中心数据显示，近来美国疫苗接种进度放缓，一些民众尤其是年轻人接种意愿减弱，导致目标难以实现。

据美国广播公司报道，按照目前的接种进度，到7月4日将有约67.2%的美国成年人接种至少一剂新冠疫苗，与既定接种目标相比约有710万剂的差距。

津茨在当天的白宫疫情记者会上表示，目前美国30岁及以上群体有70%完成了至少一剂新冠疫苗接种，并有望在7月4日前实现70%的27岁及以上群体接种至少一剂新冠疫苗。

津茨表示，年轻群体接种疫苗的意愿较低，目前德尔塔变异新冠病毒正在美国快速传播，年轻群体尽快接种疫苗非常重要。

美疾控中心网站数据显示，截至22日，全美完成一剂疫苗接种的人数约为1.78亿，约占美国人口总数的53.5%；完成两剂接种的人数约1.5亿，约占美国人口总数的45.3%。

(责编：于洋、刘叶婷)

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