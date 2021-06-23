新华社耶路撒冷6月22日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列总理贝内特22日发表声明说，近期该国新冠确诊病例数显著增加，新冠疫情已在该国重新暴发。

以卫生部数据显示，该国21日新增新冠确诊病例125例，这是近两个月以来的新高。

“根据数据，我们将这种情况视为新的暴发。”贝内特在22日发表的电视声明中说。他表示，德尔塔变异新冠病毒已传播至以色列，“该变异病毒传播速度快，且会感染已接种疫苗的人群。”但他表示，以色列目前“状况良好”，民众“无需恐慌”。

据当地媒体报道，目前新增病例大多来自以色列某些城市的中小学校。以色列卫生部总干事谢齐·莱维在接受当地媒体采访时表示，大约70%的新增病例与德尔塔变异新冠病毒有关。卫生部21日宣布，“强烈建议”为12岁至15岁的青少年接种新冠疫苗。

贝内特表示，以色列将重新召集新冠内阁，讨论遏制病毒传播的计划。他表示，作为新预防措施的一部分，以色列或将扩大边境限制，并将在本-古里安国际机场增设新冠检测设施，更多的疫情应对措施将于近日公布。

贝内特还敦促以色列民众在室内场所戴口罩、尽可能避免非必要的出国旅行，并呼吁家长尽快为青少年接种新冠疫苗。

以卫生部22日发布的统计数据显示，该国累计逾550万人已接种至少一剂新冠疫苗，约占全国总人口的58.9%。本月13日开始，以卫生机构开始为12岁至15岁的青少年接种新冠疫苗。

此前，随着新冠疫苗接种稳步推进及疫情的好转，以政府于2月结束全国性“封城”并逐步放宽限制措施，3月上旬开始逐渐恢复国际航班，4月中旬取消户外戴口罩强制规定。本月，以色列宣布取消大多数疫情限制措施，除特定群体，人们在室内或室外均无须戴口罩。

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