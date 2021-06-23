新华社杜尚别6月23日电 上海合作组织轮值主席国塔吉克斯坦总统拉赫蒙日前在塔吉克斯坦霍瓦尔通讯社发表题为《上合组织20年：为了稳定与繁荣而合作》的署名文章，强调上合组织是协商解决国际和地区热点问题的有价值、有影响力的重要平台。

拉赫蒙指出，塔吉克斯坦自国家独立伊始，就秉持“门户开放”、和平与公正的外交原则，同世界上大多数国家建立并深化平等互利的友好合作关系。塔独立30年来已与世界179个国家建立全面外交关系，不断加强同联合国、上海合作组织、集体安全条约组织、经济合作与发展组织、伊斯兰合作组织等国际组织的合作。

在多边外交领域，塔尤其重视在上合组织框架内发展富有成效的对外关系。塔现行外交政策构想指出：塔积极参与上合组织活动，旨在深化成员国和观察员国之间的睦邻关系，深化信任和友好联系，保障地区安全稳定和可持续发展。因此，塔在上合组织框架内活动的优先方向，不仅在于安全和经贸合作，同时也在于加强人文领域交流。

今年是上合组织成立20周年。应当指出的是，上合组织自成立第一天起，在地区和世界范围内就是一个权威的、积极的国际组织。20年来，上合组织已发展成为最具影响力的新型国际组织之一。

在全球化进程中，任何国家都无法独自应对时代的挑战与威胁。只有各国齐心协力、共同努力，才能有效应对。俗话说患难见真情，上合组织成员国在新冠疫情最严峻的时刻，团结一致，在许多问题上相互提供有力支持。这让世界再次看到上合组织成员国践行“上海精神”的价值观和原则。

上合组织经历了漫长的发展历程，成为一个强大的国际组织。上合组织不仅关注政治问题，也注重经贸联系。在上合组织框架内，成员国间通过了长期经济合作计划，促进商品、服务和技术的流通。各国在打击犯罪、文化教育、科技创新、医疗保健等领域的合作不断加强。

20年来的实践证明，上合组织是协商解决国际和地区热点问题有价值、有影响力的重要平台，在国际政治领域被公认为高效的组织，在蓬勃发展的世界中赢得很高声望。可以说，塔作为上海合作组织的创始成员国之一，在组织的形成与发展过程中发挥了重要作用。塔方将继续推动上合组织框架内的各项活动，巩固成员间的关系，共同应对时代挑战与威胁，特别是恐怖主义、极端主义、贩毒及其他跨国有组织犯罪。

2020年塔吉克斯坦接替俄罗斯担任上合组织轮值主席国。在本组织成立20周年之际，塔方坚信，上合组织将继续稳步发展，成为更加深入交流意见和达成广泛共识的有效平台。

拉赫蒙在文章最后指出，上合组织自成立之日起就致力于建立公平的国际关系，成员国间在政治、经济、安全问题上实现高度协作与互信。上合组织的活动完全符合塔对外政策基本原则，塔方愿进一步推动加强上合组织在巩固和平安全、扩大经贸人文联系等方面的关键作用。

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