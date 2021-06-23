新华社北京6月23日电 特稿：贡献智慧力量 树立成功典范——中国共产党百年历程的世界意义

新华社记者

今年是中国共产党成立100周年。众多外国人士表示，在百年历史进程中，中国共产党不断为促进世界和平与发展、为增进人类福祉贡献智慧和力量，中共治国理政成功经验为他国提供重要启示和借鉴。

为发展马克思主义作出贡献

“百年来，中国共产党根据本国国情不断继承和发展马克思主义，并在这一过程中实现发展壮大。”孟加拉国共产党（马列）总书记迪利普·巴鲁阿的一席话很具代表性。

外国人士纷纷表示，中国共产党成立百年以来，始终将马克思主义同中国实际相结合，在实践中不断探索，为发展马克思主义作出宝贵贡献。

斯里兰卡共产党前总书记古纳塞克拉认为，中国共产党带领中国找到了成功的发展模式。中共成功的执政经验极大丰富了马克思主义。

在希腊前外交部长乔治·卡特鲁加洛斯看来，中国共产党的成功经验传达出一个有价值的信息：应结合具体国情，走适合本国国情并对理论进行现代化革新的道路。

百年来，中国共产党在实践中不断推进理论创新，表现出与时俱进的政治品格。芬兰共产党主席尤哈-佩卡·瓦伊萨宁指出：在中国共产党领导下，中国健全完善社会主义市场经济体制并取得举世瞩目的成就，这是对马克思主义的深化和伟大探索。

意大利共产党全国书记毛罗·阿尔博雷西评价说，中国共产党从实际出发，提出中国特色社会主义理论，这在建设社会主义现代化国家过程中具有重要意义。

为他国谋发展繁荣提供借鉴

中国共产党百年华诞恰逢“十四五”规划开局之年。全面建成小康社会取得伟大历史性成就，脱贫攻坚战取得全面胜利，全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启。中国共产党带领中国实现巨大进步的成功实践引发外国人士广泛关注。他们认为，中国的发展实践树立了榜样，中共在治国理政方面积累的丰富经验为其他国家和政党提供了重要启示和借鉴。

“中国政府一直在致力于提高人民生活水平，增进社会平等，实现可持续发展。”在波兰新左翼党副主席安杰伊·舍伊纳看来，中国共产党分享治国理政经验非常重要，中共的治理理念为其他国家带来了启发。

摩洛哥公正与发展党副总书记、众议院第一副议长苏莱曼·欧姆拉尼表示，善治、党内反腐、为人民服务，这些都体现了中国共产党执政的特点。中共在政策制定、社会事务管理等众多领域均取得了重大成功，积累了有益经验。

在泰国为泰党外事工作委员会主席纳丽妮·塔威信看来，中国共产党的发展历程为其他国家政党带来的重要启示是，“政党必须紧密联系群众、执政为民，通过持之以恒加强廉政建设，使经济发展成果更加公平公正地得到分享”。

墨西哥革命制度党国际书记索菲娅·卡瓦哈尔说：“墨西哥革命制度党应该向中国共产党学习，不断改革发展，根据人民的需求调整工作重心，这样才能获得人民的拥护。”

“中国共产党形成了自己的独特模式，成功地为世界提供了一种先进的、充满生机活力的经济模式。”伊朗确定国家利益委员会委员、前议长哈达德·阿德尔说。

为人类更美好未来提出方案

中国共产党领导下的中国日益走近世界舞台中央，与国际社会交往愈发密切。外国人士积极评价中国在维护世界和平、弘扬多边主义、促进全球发展、完善全球治理等方面提出的中国方案和发挥的重要作用。

捷克和摩拉维亚共产党主席、捷克众议院第一副议长沃伊捷赫·菲利普说，中国共产党领导中国积极参与国际事务，推动国际社会共同进步，为维护世界和平、推动世界多极化发展贡献了重要力量。

智利共产党主席吉列尔莫·泰列尔认为，中国共产党在国际关系中主张保持对话、相互理解、和平共处，中共一直在为世界的发展进步作贡献。

在坦桑尼亚执政党革命党桑给巴尔副总书记阿卜杜拉·萨达拉看来，中国充分尊重其他国家，通过国际合作为维护世界和平、完善全球治理作出贡献。

“中国共产党领导下的中国，在国际关系中不谋求支配和控制其他国家，而是同其他国家进行交流合作。”阿德尔说，中共为世界提供了“一种更加公正合理的国际关系范式”。

“中国共产党希望中国繁荣发展，希望邻国繁荣发展，也希望世界繁荣发展。”津巴布韦执政党津非洲民族联盟-爱国阵线中央政治局委员兼中央科技书记、前驻华大使克里斯托弗·穆茨万古瓦认为，“一带一路”倡议和人类命运共同体理念的本质都是为全人类谋幸福、谋发展。

纳米比亚开国总统、西南非洲人民组织（人组党）创立者努乔马表示，中国提出构建人类命运共同体、新型国际关系，这符合人类发展的大方向，拓宽、深化了多边主义内涵和实践，得到国际社会高度赞誉和广泛支持。

罗马尼亚前驻华大使、著名汉学家罗明说，中国提出的共建人类命运共同体理念，为应对人类面临的各种挑战贡献了中国智慧，为世界未来发展指明了方向。（执笔记者：何梦舒；参与记者：唐璐、刘春涛、于帅帅、叶心可、陈占杰、朱昊晨、陈静、高文成、宋宇、明大军、陈斌杰、张章、陈序、裴剑容、吴昊、林昊、朱炜、杨晓红、尹南、张笑然、高竹、李斯博、吴长伟、张玉亮、林惠芬、陈进）

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