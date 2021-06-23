人民网开罗6月23日电 （记者黄培昭）中国驻埃及使馆公使肖军正22日在接受记者采访时表示，中国共产党即将迎来百年华诞。100年来，海外华侨华人始终在党的旗帜下团结奋斗，砥砺前行，为中华民族的独立解放、为中国繁荣发展做出了重要而独特的贡献。这其中，在埃及的近8000名华侨华人情系桑梓，秉承爱国传统，以赤子之情投身国家建设和改革事业，讴歌党的辉煌伟业和宏伟蓝图，在祖国遭受灾难时慷慨捐助，在国家蒙受抹黑时坚定发声。

肖军正公使说，新冠肺炎疫情发生以来，驻埃及使馆始终牵挂旅埃侨胞的健康安全，积极引导侨胞和中国公民留在当地、科学抗疫，想方设法帮助他们解决复工复产难题，主动上门做埃及相关机构工作维护侨胞合法权益。自2020年上半年以来，已累计向在埃侨胞、留学人员等发放10批防疫物资，发布涉疫领事提醒112条，倡导广大人士根据“非必要、非紧急、不旅行”的原则谨慎安排国际旅行。

为确保两国“一带一路”重点项目顺利进行，推动国际抗疫合作深入开展，使馆与埃及民航部门密切协调，打造安全、稳定、有序的航空通道，“两航三线”（川航和埃及航空，开罗飞成都、广州、杭州航线）保障了两国复工复产合作的正常人员往来和国际抗疫合作物资运输。

肖军正公使指出，根据疫情防控法律法规和相关政策，推动执飞埃及-中国航线的航空公司实施乘客登机前闭环管理，是防范境外疫情输入的重要举措，是使馆守好健康大门、维护国内疫情防控重大战略成果的重要使命。订票乘客登机前三天入住闭环酒店后，全程在单独房间隔离观察、接受检测，凭隔离期间的检测结果确定是否登机。近期，由于疫情反复和变异毒株肆虐等原因，经埃及赴华的人员在闭环管理期间检测出阳性指标的人员有所上升，对6月13日至19日两架赴华航班登机前相关指标呈阳性的人员，使馆已做出了分类对待，进行了妥善安置，相关确诊人员和轻症、无症状患者未获发使馆绿码，也未登机赴华，有力防范了跨境疫情输入。对个别中文媒体在未与使馆沟通，不了解闭环管理程序的情况下对使馆相关信息所做的误读和不实报道，使馆已予以郑重澄清。当前，埃及第三波疫情呈现缓慢下降趋势，但受周边疫情影响特别是变异毒株冲击，总体仍然严峻复杂，特别是埃及国民疫苗接种进度较慢，建立疫苗防护屏障仍需较长时间。“埃流行病专家预测，如果不能尽快完成500万人的疫苗完整接种，有可能在9月遭遇第四波疫情爆发。”坚持登机口远端检测，坚持登机前闭环管理，坚持做好乘客交叉双检测，需要持之以恒抓紧抓实。这也是保障海外华侨华人旅途健康安全的根本需要。

肖军正公使强调说，疫情发生后，中埃两国政府和人民守望相助、携手抗疫，相互给予对方国家和人民抗疫物资援助和精神支持。中国政府先后援助埃及三批共计100万剂国药疫苗，埃及对中国疫苗的商业采购顺利推进，中国科兴生物公司与埃及疫苗生产企业已成功启动疫苗联合生产。今年3月以来，埃及政府将在埃中国公民纳入疫苗紧急接种体系，与埃及医护人员等一道成为首批接种新冠肺炎疫苗的人员，有力支持了中国政府的海外 “春苗行动”。斋月期间，埃及医务工作坚守岗位为中国公民接种，在埃同胞也发挥了团结友爱、互帮互助的精神，“春苗行动”进展顺利，目前已有超过5000名中国公民接种了疫苗，其中近3500人已完成了两针剂接种。驻埃及使馆一直与埃方保持密切沟通与协作，对尚未接种或因故错过接种的700余名人员多次进行摸底统计或重新报名，争取参与埃及“春苗行动”的人员早日全员完成疫苗接种。驻埃及使馆再次提醒大家增强防疫意识和能力，不要有麻痹思想、松劲心态和侥幸心理，继续做好个人防护和疫情防控。

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