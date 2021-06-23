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中国代表一些国家在人权理事会敦促加拿大立即停止侵犯人权行为

2021年06月23日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月22日电 （记者张朋辉）6月22日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、伊朗、叙利亚、委内瑞拉、斯里兰卡等国在人权理事会第47届会议上就加拿大人权问题做共同发言，敦促加拿大立即停止侵犯人权行为。

共同发言对加拿大严重侵犯土著人人权深表关切，指出加拿大在历史上掠夺土著人土地，杀害土著人，消除土著人文化。加拿大一所寄宿学校近日发现200多具土著儿童遗骸，令世界震惊。据报道，从19世纪30年代到20世纪90年代，加拿大有15万名土著儿童被强制与父母分开并被送往寄宿学校，在寄宿学校内普遍营养不良，众多儿童遭到虐待和强暴，至少4000名儿童死于疾病、疏于照料、意外事件或虐待。我们呼吁对加拿大所有土著人、特别是儿童被残害案件进行全面、公正调查，确保所有责任人被绳之以法，受害者得到充分救济。

共同发言对移民在加拿大拘留中心遭受歧视和非人道待遇表示严重关切，指出仅从2006年到2014年，加拿大任意拘留数万名移民。对加拿大海外军人非法杀戮平民、加拿大国内系统性种族歧视深表关切，敦促加拿大立即停止侵犯人权行为，呼吁人权理事会、人权高专办和有关特别机制持续关注加拿大人权问题。

(责编：燕勐、常红)

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