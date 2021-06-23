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中国代表观点相近国家在人权理事会反对以意识形态划线，人为制造分裂和对抗

2021年06月23日09:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月22日电 （记者张朋辉）6月22日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团蒋端公使在人权理事会第47届会议代表15个观点相近国家做共同发言，呼吁尊重世界多样性，践行真正的多边主义，反对有关国家以意识形态划线，人为制造分裂和对抗。

共同发言表示，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类的共同价值，也是各国应共同努力实现的目标。多样性是世界的基本特征，各国实行民主的形式各有千秋，关键要看是否符合本国国情，是否体现人民意志，维护人民利益，得到人民拥护，能否带来政治稳定、社会进步、人民福祉，能否真正促进和保护人权。打着“民主”旗号，将自己的社会制度和民主模式强加于人，肆意干涉别国内政，实施单边强制措施，是反民主、反人权的行为，违反《联合国宪章》宗旨和原则和《世界人权宣言》。

共同发言表示，世界多极化、国际关系民主化是不可抗拒的时代潮流，各国应践行真正的多边主义，推进协商合作，推动和平与发展，促进和保护人权，而不是以意识形态划线，人为制造分裂和对抗。我们呼吁各国团结合作，共同应对全球性挑战，共创人类美好的未来。

(责编：燕勐、常红)

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