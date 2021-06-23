美国国防部近日披露，按照美国总统拜登发布的撤军方案，美军撤离阿富汗的进度已经完成一半。国防部发言人约翰·柯比21日说，考虑到阿富汗塔利班袭击增多等因素，美国有可能放缓从阿富汗撤军进度。

美国国防部官员上周说，美军撤离进度已经完成“一半多一点”，美方已向阿富汗安全部队交还多座军事基地，并且运走大量军事装备。

柯比21日告诉媒体记者，美方先前所定的9月撤军截止期限并未作废，不过具体撤军进度可能视情况随时作调整。

“阿富汗局势不断变化，塔利班继续发动攻击，袭击地区中心，暴力事件仍然太多，”柯比说，“如果存在调整撤军进度、规模、范围的必要性，不管是在哪天或者哪周，我们都希望保留这样做的‘灵活性’。”

按照这名发言人的说法，美方“每天评估具体形势：当地局势如何，我们具备哪些应对能力，我们还需要把哪些资源撤离阿富汗以及用何种进度撤离”，并且“实时做出”相应决策。

柯比表示，美方将继续支持阿富汗安全部队打击塔利班，“只要我们在阿富汗境内有能力，我们将继续为阿富汗安全部队提供支援……不过随着撤军逐渐完成，这种能力会逐渐减弱，直至不复存在”。

特朗普任美国总统时，美国政府与阿富汗塔利班于2020年2月底签署协议，美方承诺分阶段撤军，2021年5月1日前全部撤出。拜登入主白宫后，美国政府将美军完成撤离期限从5月1日推迟至9月11日。

美国和北大西洋公约组织军队5月1日起开始撤离阿富汗。随着美军和北约部队陆续撤出，阿富汗安全形势不断恶化，塔利班与阿富汗政府军冲突愈发激烈，导致大量平民伤亡。据路透社报道，塔利班已经攻占至少30个地区。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀17日在参议院一场听证会上说，他认为在美军撤离阿富汗的两年后，一些极端组织可能会在阿富汗重新崛起并对美国本土构成威胁。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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